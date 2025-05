Różowa pantera uderza podwójnie

Kuriozalna sytuacja na salonach! Na premierze aktorskiej wersji „Lilo i Stitch”, która odbyła się w warszawskim Multikinie, nie zabrakło gwiazd i barwnych stylizacji inspirowanych klimatem Disneya. Największe zamieszanie wywołały jednak… dwie Anny i jeden kombinezon.

Anna Powierza, czyli Czesia z "Klanu", i Anna Czartoryska-Niemczycka postawiły na tę samą stylizację – kombinezon „Raj” marki Risk z charakterystycznym printem w różową panterę wart niemal 1000 złotych. Kreacja przyciągała wzrok od pierwszego spojrzenia: głęboki dekolt, szerokie nogawki, intensywny kolor i lekki, lejący materiał idealnie opływający sylwetki gwiazd. Idealna na wieczorną premierę stylizacja – ale może nie wtedy, gdy ktoś inny myśli dokładnie tak samo. Choć to nie pierwszy raz, gdy polskie gwiazdy stawiają na te same ubrania - zwłaszcza rodzimych marek.

Zamiast konsternacji – klasa i dystans

Choć dla niektórych gwiazd to byłby koszmar, obie aktorki zareagowały z humorem. Pozowały razem do zdjęć, śmiały się i zamieniły w ulubienice fotoreporterów. Pokazały, że modowa wpadka nie musi być powodem do wstydu, a dystans do siebie to największy hit każdego wieczoru. Fani w komentarzach nie kryli zachwytu: „Dwie pantery i zero złej krwi – tak to się robi!”, „Najlepszy look wieczoru razy dwa”.

Kombinezony wciąż świecą modowe tryumfy, to jedne z najczęściej wybieranych propozycji sezonu. Aktorki postawiły na wygodny, ale idealnie wpisujący się w wydarzenie model - lekki, komfortowy, ale efektowny, w duchu slow fashion. Nie dziwi więc, że pojawił się na czerwonym dywanie… i to podwójnie. Zobaczcie galerię zdjęć z premierowej „wpadki” i oceńcie sami. Komu bardziej do twarzy w różowej panterze?

