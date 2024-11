Moda na "ksero". Gwiazdy w tych samych kreacjach – wpadka czy nowy trend?

I co teraz?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego na polskich salonach coraz częściej widzimy te same stylizacje na różnych gwiazdach? Moda, za którą podążają gwiazdy, a także ich ogromne przywiązanie do niektórych projektantów, takich jak Dawid Woliński, Viola Piekut czy duet MMC, powodują, że czasami na ściankach dochodzi do nie lada zamieszania. Efekt? Stylizacyjne "ksero", które bawi, a czasem też szokuje fanów i samych zainteresowanych!

Ostatnio w takich samych stylizacjach wystąpiły Beata Tadla i Małgorzata Rozenek-Majdan. Następnego dnia suknię o syrenim kroju, lecz w innym kolorze, założyła Anita Sokołowska. Nie tylko te panie zadały szyku swoimi bliźniaczymi stylizacjami. Już wcześniej mogliśmy oglądać m.in. Joannę Krupę i Annę Lucińską w takich samych kreacjach czy bliźniacze stylizacje Edyty Górniak i Agnieszki Hyży. To jednak niejedyne gwiazdy, które znalazły się w naszej galerii.

Zobacz także: Elegancka Socha i Tyszka z mamą u boku. Tłum gwiazd na pokazie Dawida Wolińskiego

Gwiazdy promują modę na "ksero"

Bywa, że na premierach, galach czy pokazach mody widujemy gwiazdy wystrojone w identyczne kreacje. Choć powtarzające się stylizacje nie są rzadkością np. w Hollywood, moda na "ksero" coraz śmielej wkracza również na nasze polskie salony, a celebrytki jak jedna pokazują, że nie boją się wyglądać... tak samo. Zjawisko to ma jednak swoje zalety. W czasach, gdy wiele mówi się o odpowiedzialności za środowisko, celebrytki swoją nieświadomą zgodą na "ksero" przyczyniają się do bardziej ekologicznego podejścia do mody.

Kiedyś zasada była prosta – jeśli jakaś kreacja została już raz sfotografowana na ściance, gwiazda nie pojawiała się w niej więcej publicznie. Suknia lądowała na dnie szafy, ustępując miejsca nowej, często równie kosztownej.

Nasza galeria pełna jest przykładów takich modowych "powtórek". Znane stylizacje pojawiają się na kolejnych wydarzeniach, a każda celebrytka wnosi do nich coś swojego – drobny dodatek, zmiana biżuterii, inna fryzura.

Zobaczcie sami!

Czy moda na "ksero" pozostanie z nami na dłużej? Patrząc na zadowolone miny celebrytek, możemy przypuszczać, że tak! Więc następnym razem, gdy zobaczycie dwie gwiazdy w tej samej kreacji, pamiętajcie – to nie faux pas, to manifest ekologiczny!

Małgorzata Rozenek-Majdan z torebką w cenie auta. Ten model ma też Julka Wieniawa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.