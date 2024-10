Elegancka Socha i Tyszka z mamą u boku. Tłum gwiazd na pokazie Dawida Wolińskiego

Tłum gwiazd na pokazie Dawida Wolińskiego

We wtorek, 28 października, gwiazdy show-biznesu przybyły do Pałacu Sobańskich, znanym jako Amber Room. To właśnie w tym przepięknym miejscu odbył się pokaz Dawida Wolińskiego. Przed rozpoczęciem imprezy gwiazdy pozowały w jesiennych promieniach słońca przed wejściem do pałacu. Wśród gości pojawili się m.in. Grażyna Szapołowska, Monika Olejnik, Małgorzata Socha, Gosia Baczyńska, Marcin Tyszka wraz z mamą Mirą, Joanna Przetakiewicz, Dorota Weka, Bogna Sworowska, Zofia Ślotała-Hajdar, Karolina Pisarek-Sella, Lara Gessler czy Ada Fijał.

Po zakończeniu pokazu zebrani w pałacu goście byli wyraźnie zachwyceni stworzonymi przez Wolińskiego kreacjami.

Dawid zabrał mnie dziś w podróż kobiecą bardzo, ale też orientalną momentami. (...) Na ile znam Dawida, wydaje mi się, że oddał siebie, swoje emocje, swoje odczucia. To było piękne wydarzenie. Takiej mody brakuje. Dobrze, że jest Dawid. Odleciałam w tej bohemie. Pięknie" - mówiła Joanna Horodyńska cytowana przez portal AKPA.

Elegancka Małgorzata Socha i Marcin Tyszka ze stylową mamą

Miłośniczka mody, Małgorzata Socha, nie mogła odpuścić sobie takiej okazji. Wybierając stylizacje aktorka postawiła na klasyczną elegancję. Do czarnego stroju dobrała granatową marynarkę. Na pokazie nie mogła zabraknąć również Marcina Tyszki. Światowej sławy fotograf pojawił się razem z mamą, Mirą. Stylowa 85-latka czuje się w świetle reflektorów jak rywa w wodzie!

Spojrzenia przyciągała również Monika Olejnik. Wszystko przez niecodzienne nakrycie głowy, które dobrała do sukienki i płaszcza. Dziennikarka zdecydowała się nie tylko zaszaleć z chustą, ale również podkreślić biust. Na czekoladową codzienną sukienkę założyła ozdobny, biżuteryjny element, który ładnie błyszczał w słońcu, przyciągając wzrok.

