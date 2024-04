Dawid Woliński szasta kasą na prawo i lewo. Wszystko idzie na ubrania

Dawid Woliński karierę rozpoczął w 2003 roku, kiedy zaprezentował swoją pierwszą kolekcję. Jego projekty szybko stały się kultowe - zaczęli interesować się nimi znani redaktorzy mody, a także styliści z całego świata. Od tamtej pory ubrania, które projektuje Woliński noszą nie tylko polskie, ale i zagraniczne gwiazdy.

Kariera Wolińskiego nabrała jeszcze większego tempa, kiedy w 2010 roku został jurorem programu TVN "Top Model. Zostań Modelką!". To właśnie wtedy zaczął być jeszcze bardziej rozpoznawalny. Wraz z Marcinem Tyszką miał nawet autorski program.

Woliński wydaje krocie na ubrania. Co za kwoty

Projektant znany jest ze swojego zamiłowania do luksusowych ubrań i dodatków. Na jego instagramowym koncie jest prawdziwy wysyp znanych marek. Trzeba przyznać, że Dawid doskonale wie, co w trawie piszczy. Niedawno w podcaście "WojewódzkiKędzierski" juror "Top Model" opowiedział o tym, ile miesięcznie wydaje na swoje fatałaszki.

"Robię regularnie duże zakupy i dużo wydaję. Potrzebuję zestawów do programu i lubię to, więc kupuję pod pretekstem, że to są rzeczy potrzebne do pracy" - powiedział w podcaście Dawid.

Wojewódzki nie byłby sobą, gdyby nie zapytał o to, jaką kwotą szasta Woliński. - "Duże zakupy to jest 10 tysięcy euro, więcej?"Na to pytanie Woliński odpowiedział bardzo szybko. Niektórzy mogą być w szoku.

"Takich dużych nie robię jednorazowo, ale miesięcznie myślę, że spokojnie" - powiedział szczerze Woliński.

Wojewódzki nie mógł uwierzyć w to, że Dawid wydaje aż tyle. Zaczął dopytywać, jaka dokładnie to kwota. - "Miesięcznie 10 tysięcy euro, czyli 45 tysięcy złotych, tak?"

Projektant wyjawił, że przed programem "Top Model" zawsze robi większe zakupy tak, aby uzupełnić braki w swojej szafie.

"Tak. Przed programem na pewno robię takie duże zakupy, bo potrzebuję. Garnitur kosztuje 10-12 tysięcy złotych, to nie jest żadna filozofia - takie jakie noszę, bo są także inne w innych cenach" - mówił w podcaście.

