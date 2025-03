Słynna Czesia z "Klanu" zmiażdżona przez stylistę! Nie oszczędził Anny Powierzy. Za co jej się dostało?

Anna Powierza należy do grona najbardziej stylowych gwiazd, z których można garściami czerpać inspirację do codziennych albo wyjściowych stylizacji. Ma swój unikalny sposób ubierania się, w którym czuje się dobrze i to jest najważniejsze. Ostatnio jednak słynnej Czesi z "Klanu" dostało się za wizerunek. Stylista nie miał nad nią litości!

Zanim jednak ostro skrytykował styl Powierzy, aktorka dała się przebrać koleżance po fachu. Ada Fijał wyczarowała dla niej dwa zestawy ubrań, ale żaden do Anny nie pasował (za to świetnie wyglądałaby w nich Ada!).

Ada Fijał odmieniła Annę Powierzę. Ale tylko na moment

Nagranie z przebieranek podbiło internet, a aktorki pokazały się w "Pytaniu na Śniadanie", aby zaprezentować dwie nowe stylówki Powierzy. Później Fijał, jak na starszą koleżankę przystało, skomentowała styl młodszej o 2 lata Ani. Wspomniała również o ostatniej stylizacji serialowej Czesi z czerwonego dywanu, gdy aktorka połączyła niebieską koszulę z szarymi spodniami i koroną z kwiatów. Wyglądała naprawdę ciekawie!

Ania Powierza i moda to jak niepewny Tinder match - niby coś ich łączy, ale dogadać się nie mogą. Wiem o tym aż za dobrze po naszych wspólnych "Przebierankach" na Instagramie. Każda stylizacja to dla niej mała batalia, ale trzeba przyznać, że ma swoją filozofię: kolor musi być, a komfort to podstawa. Tutaj mamy pielęgniarkę na dyżurze, która poczuła zew natury i uciekła w las w Noc Kupały. Całość podkręciła koroną, bo przecież królowa autentyczności może być tylko jedna. Czy nasza bohaterka znajdzie modowy kwiat paproci? Mam nadzieję, że tak, bo Ania zawsze pozostaje sobą, a to największy luksus, jakiego nie da się kupić w żadnym butiku - skomentowała Fijał w rozmowie z Show News.

Stylista nie owijał w bawełnę

Show News spytał stylistę o to, co sądzi na temat stylu Powierzy. Daniel Jacob Dali był szczery aż do bólu.

Anna Powierza z całą pewnością zasługuje na tytuł najgorzej ubranej polskiej aktorki w historii. Od dawna jej bezguście oraz brak podążania za podstawowymi zasadami w modzie są widoczne, ale tak jak przebrała się na ostatnim evencie, jest nie tylko niesmaczne, ale i ciężko się na to patrzy. To jak pomieszać lody waniliowe z wykwintnym kawiorem. Po prostu duże "nie" i ogromne "wow" na minus. Powinna istnieć modowa selekcja, zanim kogoś wpuszcza się na ściankę, bo jedne co Powierza przypominała, to Marzannę topioną na wiosnę - ocenił bez litości.

