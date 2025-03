Czesia z "Klanu" NIE DO POZNANIA! Za jej nowy "styl" odpowiada inna gwiazda

Marta Manowska przekazała fanom radosne wieści. Oto co wyszło na jaw!

Tak wygląda teraz Czesia z "Klanu"!

Szokującą metamorfozę Anna Powierza zaprezentowała w śniadaniówce TVP. Gwiazda pojawiła się razem z Adą Fijał, która zresztą w "Klanie" zagrała kochankę męża Czesi. Czy teraz postanowiła odmienić Powierzę, aby nic podobnego jej się już nie przytrafiło?

Jak wygląda Anna Powierza?

Prowadząca program nie rozpoznała Czesi z "Klanu", a przynajmniej tak to wyglądało na żywo. Wiedziała, że ma zapowiedzieć Anię Powierzę i Adę Fijał, tylko, kiedy przed nią obie usiadły, ona zaczęła szukać Ani!

Drodzy państwo, Ada Fijał i... no właśnie, kto to jest?! Ada Fijał obiecała metamorfozę swojej koleżanki po fachu, aktorki Ani Powierzy... Tylko gdzie ta Ania Powierza? Szukamy Ani! Ania, czy to ty?

Powierza uznała, że musi się jednak przestawić.

To ja, to ja!

Ania w zupełnie innej odsłonie!

- wykrzyknęła prowadząca program.

Powierza: "Uważam, że jest grubo!"

W tym momencie Pytania na śniadanie" Czesia z "Klanu" wstała z fotela i zaprezentowała się w pełnej krasie. Obróciła się kilka razy, jak rasowa modelka i powiedziała:

Uważam, że jest grubo! W sensie, ja szczupło, ale generalnie "grubo"!

W dalszej części rozmowy okazało się, że to Ada Fijał, razem z kolegą Radkiem, także aktorem, "zabawili się w stylistów.

To nie jest tak, że ja nagle zostałam stylistką. Ja kocham modę, kocham się nią bawić, lubię różne wygłupy, przebieranki.

Ada Fijał została stylistką?

Ada Fijał opowiedziała, że zaczęła zabawę w stylistkę od swojej sąsiadki Żakliny. Razem z Radkiem poprzebierali koleżankę i tak się wszystkim spodobało, że postanowili kontynuować dzieło.

I stwierdziłam, "kogo ja znam, kto nie jara się modą, tak bardzo, jak ja, a jest aktorką i z nią grałam?" A grałam - uwaga! - kochankę męża Czesi w "Klanie".

Trochę się bałam tego spotkania, skoro już próbowała mi zabrać męża, co zrobi ze mną. Miałam lekką dozę niepokoju...

- zdradziła Ania Powierza.

Tak wygląda Czesia z "Klanu"

Ostatecznie w "Pytaniu na śniadanie: dowiedzieliśmy się, że Powierza oddał się w ręce Ady i Radka. Efekt jest zdumiewający! W studio TVP Czesia z "Klanu" pojawiła się w mocno zielonym dresie, w okularach przeciwsłonecznych w tym samym kolorze, białej koszuli z czarnym krawatem. Wyglądała jak trochę, jak modna "dresiara", która wybiera się na rozmowę o pracę... Ale okazuje się, że Powierza, która nie znosi zabawiać się modą i wręcz ją to "brzydzi i żenuje" doskonale odnalazła się w stylizacji Fijał! Czesia z "Klanu" ma w szafie więcej okularów do pływania, niż szpilek. Ada Fijał dokładnie odwrotnie. Co się wydarzył dzięki spotkaniu tych dwóch światów - zobacz koniecznie w naszej galerii zdjęć!

Sonda Oglądasz "Klan"? TAK NIE