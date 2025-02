Czy to Czesia z "Klanu"? Anna Powierza przyłapana w sklepie dla dorosłych!

Wiola z "Farmy" nie do poznania na starych zdjęciach. Nie do wiary, czym się kiedyś zajmowała

Anna Powierza zaczęła grać w "Klanie" w 1997 r., a więc pojawia się w serialu niemal od samego początku, bo popularna telenowela debiutowała właśnie wtedy - 28 lat temu! Nic dziwnego, że odtwarzająca rolę skromnej Czesi aktorka w końcu w wyobraźni wielu widzów zlała się z serialową postacią w jedno.

Dlatego zdjęcia Anny Powierzy, która świetnie bawiła się w sklepie dla dorosłych, mogą zaskoczyć nawet jej najwierniejszych fanów.

Anna Powierza w sklepie z gadżetami tylko dla dorosłych. Odważnie?

Ostatnio paparazzi "przyłapali" Powierzę, gdy ta spotkała się z przyjaciółką "na mieście". Anna przyciągała wzrok kolorowym strojem. Miała na sobie luźne dżinsy, tęczowy szal, okulary przeciwsłoneczne, a na głowie kolorową opaskę.

Panie wpadły sobie w ramiona i wyraźnie zadowolone z tego, że się widzą, powędrowały do sklepu. Jednak nie był to butik z odzieżą, nie były to delikatesy ani drogeria, a sklep z rzeczami jedynie dla osób 18+.

Gwiazda ma 46 lat, jest dojrzałą kobietą, ma więc pełne prawo do tego, by buszować między półkami w sklepie z gadżetami przeznaczonymi właśnie dla dorosłych osób. Jednak jej fani i tak mogą być zaskoczeni. Przecież dla wielu z nich Powierza to serialowa Czesia!

Po przejrzeniu asortymentu Anna i jej koleżanka poszły coś zjeść, porozmawiać i odpocząć przy stoliku.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA z jej wypadu z przyjaciółką.

