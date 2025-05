Serialowa piękność i bestia. To ją Quebo oprowadza po Cannes zamiast Szroeder

Kiedy to zleciało!

Daniel Olbrychski oficjalnie w znanym serialu TVN-u. Co czeka widzów w nowej roli aktora?

Film „Lilo i Stitch” w wersji live-action trafi do polskich kin już 23 maja. Szczęśliwcy mieli okazję obejrzeć go już wczoraj na pokazie przedpremierowym. Zobacz w naszej obszernej galerii, jak prezentowały się gwiazdy i kto naprawdę skradł ten wieczór!

Tłum gwiazd na premierze Disneyowskiego hitu

We wtorkowy wieczór 21 maja warszawskie Multikino zamieniło się w modowy wybieg. Na pokazie aktorskiej wersji kultowego filmu „Lilo i Stitch” pojawiły się prawdziwe tłumy gwiazd – zarówno dorośli, jak i ich dzieci. Nie zabrakło największych nazwisk z show-biznesu, które na czerwonym dywanie zaprezentowały się w pełnej krasie.

Na wydarzeniu pojawiła się Julia Wieniawa – tym razem w rodzinnym składzie, z dwiema siostrami. Była także m.in. Anna Dereszowska, która postawiła na elegancką, dopracowaną stylizację, Milena Rostkowska-Galant i Maria Sadowska. Na pokaz przyszła również młodziutka Emilia Dankwa, znana z serialu „Rodzinka.pl”, w towarzystwie młodszego brata.

Modowy klucz – lila, błękit i... identyczne kreacje!

Stylizacje gości zdawały się inspirowane hawajskimi klimatami i kolorystyką filmu. Królowały odcienie lila, błękitu, fioletu i czerwieni, które nawiązywały do palety kolorystycznej klasycznej animacji Disneya. Większość uczestników perfekcyjnie wpisała się w klimat wydarzenia, z dwoma wyjątkami.

Natalia Kukulska oraz Katarzyna Glinka zdecydowały się pójść pod prąd pastelowemu trendowi i zaprezentowały się w stylowych, ale czarno-białych zestawach.

Dwie Anny, jedna kreacja i dużo śmiechu

Nie obyło się bez modowego déjà vu. Anna Powierza oraz Anna Czartoryska-Niemczycka pojawiły się na pokazie… w identycznych kreacjach - panterkowych kombinezonach od Risk! Zamiast jednak kryć się przed obiektywami, obie panie potraktowały sytuację z przymrużeniem oka. Pozowały razem, śmiejąc się do kamer i pokazując, że dystans i dobry humor to najlepsze dodatki do każdej stylizacji.

Nie przegap: Serialowa piękność i bestia. To ją Quebo oprowadza po Cannes zamiast Szroeder

Zobacz, jakie stylizacje gwiazdy zaprezentowały na pokazie filmu

„Król Lew” - quiz sprawdzi, ile pamiętasz z kultowej bajki Disneya Pytanie 1 z 18 Dlaczego Skaza nie był na porannej ceremonii, prezentacji Simby? wyleciało mu to z głowy był na polowaniu hieny mu nie pozwoliły Następne pytanie

Anna Powierza nie do poznania! Czesia z "Klanu" zaskakuje metamorfozą. Dredy to dopiero początek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.