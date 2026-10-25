Eurowizja Junior 2026. Skład polskiego jury. Tak głosowała nasza komisja

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Eurowizja Junior 2026. Kto wszedł w skład polskiego jury?
TVP zaprezentowało oficjalną listę ekspertów, którzy oceniali występy podczas tegorocznej edycji Eurowizji Junior. Zgodnie z międzynarodowymi wymogami technicznymi, zespół musiał składać się z dokładnie pięciu osób. Warto zaznaczyć, że sędziowie nie przyglądają się tym samym prezentacjom, które widzowie śledzą przed telewizorami w trakcie koncertu finałowego. Tradycyjnie, podobnie jak w formacie dla dorosłych, komisja wydaje swój werdykt na podstawie próby generalnej z udziałem publiczności, zaplanowanej na dzień przed głównym wydarzeniem. Oznacza to, że produkcja dysponuje pełnymi notami sędziowskimi przed rozpoczęciem bezpośredniej transmisji. W tegorocznej radzie oceniającej z Polski zasiedli:
- Majka Jeżowska - rozpoznawalna w całym kraju wokalistka, powszechnie uznawana za niekwestionowaną ikonę polskiej muzyki skierowanej do najmłodszych odbiorców.
- Paweł Podgórski - artysta musicalowy oraz piosenkarz regularnie występujący na deskach warszawskiego Teatru Roma, a także aktor użyczający głosu w popularnych animacjach.
- Santiago Bello - utytułowany twórca układów tanecznych i tancerz, od dłuższego czasu zaangażowany w realizację największych widowisk na małym ekranie.
- Antonina Grobelna - utalentowana młoda piosenkarka, która dotarła do ścisłego finału dziewiątego sezonu popularnego formatu "The Voice Kids".
- Kajetan Kucharski - początkujący artysta sceniczny, pracujący w teatrze dramatycznym oraz przy realizacjach wymagających profesjonalnego dubbingu.
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Jakie kraje otrzymały punkty od polskiego jury na Eurowizji Junior 2026?
Wiadomo już, w jaki sposób krajowi eksperci rozdzielili swoje noty podczas tegorocznej rywalizacji. Polscy sędziowie zdecydowali się nagrodzić maksymalną stawką reprezentanta Francji, a pozostałe punkty powędrowały do następujących państw na liście:
- 12 punktów: Francja
- 10 punktów: Gruzja
- 8 punktów: Holandia
- 7 punktów: Hiszpania
- 6 punktów: Armenia
- 5 punktów: Ukraina
- 4 punkty: Cypr
- 3 punkty: San Marino
- 2 punkty: Irlandia
- 1 punkt: Macedonia Północna
Eurowizja Junior 2026. Wynik reprezentanta Polski w muzycznym konkursie
Podczas muzycznego widowiska na Malcie nasz kraj oficjalnie reprezentował Wiktor Sas. Ostatecznie utalentowany piosenkarz wywalczył dla Polski bardzo dobre, szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji europejskiej. Artysta zebrał na swoim koncie łącznie 144 punkty. Na ten pozytywny rezultat złożyły się 83 oczka przyznane przez profesjonalne komisje jurorskie z innych państw oraz 61 punktów wywalczonych dzięki internetowemu poparciu internautów.