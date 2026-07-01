Wilkowyje znów gorące! Olbrychski na planie i wielkie poruszenie

"Ranczo" od lat ma status jednej z najbardziej lubianych polskich produkcji telewizyjnych, a każda informacja związana z jego kontynuacją natychmiast budzi spore poruszenie. Fani z uwagą śledzą kulisy powrotu serialu i wszystko, co pojawia się w internecie z planu zdjęciowego. Tym razem uwagę przykuło zdjęcie opublikowane przez dziennikarkę Radia Eska - Elę Piotrowską. Fotografia szybko zaczęła żyć własnym życiem w sieci, a obecność na niej znanego aktora wywołała falę komentarzy.

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Internet eksplodował po tym zdjęciu! Olbrychski na planie "Rancza"

Na udostępnionym kadrze widać Daniela Olbrychskiego w pełnej stylizacji, co od razu zwróciło uwagę internautów. Legenda polskiego kina pojawia się w przestrzeni dobrze znanej widzom "Rancza", co dla wielu jest sporym zaskoczeniem i jednocześnie powodem do ekscytacji. Dziennikarka publikując zdjęcie, nie kryła zachwytu i emocji związanych z tym spotkaniem. W swoim wpisie podkreśliła wyjątkowość chwili, dodając:

Szczęście niepojęte. Pan Daniel Olbrychski w Ranczu. Zobaczcie jaka stylóweczka... - napisała w sieci Elżbieta Piotrowska.

Pojawienie się tak znanej postaci na planie sprawiło, że atmosfera wokół "Rancza" jeszcze bardziej się zagęściła. Serial, mimo upływu lat, wciąż potrafi generować emocje i przyciągać uwagę widzów.

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"Ranczo" - kiedy nowe odcinki serialu trafią na ekran?

Prace nad 11. sezonem "Rancza" już ruszyły, jednak dokładna data premiery wciąż pozostaje nieznana. Według obecnych informacji nowe odcinki mają trafić na antenę Telewizji Polskiej wraz z jesienną ramówką 2026 roku, co oznacza, że widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Powrót kultowego serialu jest jednak coraz bardziej realny, a emocje wokół produkcji nie słabną.

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Zobacz naszą galerię: Internet eksplodował po tym zdjęciu! Olbrychski na planie "Rancza"

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania