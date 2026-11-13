Tajemnica "Rancza" ujawniona! Pomysł, że Lucy dostanie projekt postawienia Kusego na nogi, poniósł serial przez lata

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-13 22:54

Fani „Rancza” mają kolejny powód do radości! W oczekiwaniu na premierę nowego sezonu serialu mogą zajrzeć za kulisy produkcji. Dokumentalny cykl „Powrót na Ranczo” można oglądać co piątek w TVP1 o godz. 21.30. W odcinku 3. na jaw wyszła nieznana prawda o miłości Lucy i Kusego. Poznaj szczegóły.

Dokument zatytułowany "Powrót na Ranczo" przybliża okoliczności reaktywacji uwielbianej produkcji. Twórcy pokazują w nim, jak przebiegała droga od pierwszych prac nad scenariuszem aż po ponowne spotkanie obsady na planie. Dzięki temu fani mogą zobaczyć, co działo się za kamerami, zanim aktorzy znów pojawili się przed kamerami.

Jak stało się "Ranczo"?

Nie brakuje również wspomnień związanych z poprzednimi sezonami. W dokumencie wykorzystano archiwalne materiały, które przypominają dobrze znanych bohaterów i wcześniejsze przygody mieszkańców Wilkowyj. To okazja, by spojrzeć na historię "Rancza" z perspektywy jego twórców i przypomnieć sobie, jak zaczęła się ta serialowa przygoda.

Maciej Strzembosz, producent "Rancza" opowiedział, jak narodził się pomysł na miłość Lucy i Kusego. Naczelny wątek miłosny nie od razu połączył tych dwoje twórcy długo się zstanawiali, kogo ma "naprawiać" energiczna, piękna dziewczyna. I to właśnie Strzembosz wpadł na pomysł, który Polacy kochają do dzisiaj. Lucy dostała projekt "zbudowania Kusego na nowo".

Projekt Lucy

Nie da się, jeżeli to jest zwykły pijak, degenerat, ktoś kto nie ma w sobie tajemnicy. Ale jeżeli jest to artysta malarz, który przez pijaństwo stracił dom, pracę i wiarę, to jest co odbudowywać.

I faktycznie, okazał się to strzał w dziesiątkę. O miłości Licy i Kusego słyszeli nawet ci, którzy nie obejrzeli jednego odcinka "Rancza". Ta miłość naprawdę jest wieczna.

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Lucy i Kusy z serialu Ranczo na tle drewnianych drzwi dworku. O ich historii przeczytasz na SE.
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Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP 
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