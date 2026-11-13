Magda Tarnowska zmieniła fryzurę. Bagi porównał ją do... Heleny Englert!

Trend na cięcie z grzywką wyraźnie wraca do łask w polskim show-biznesie. Niedawno na taki krok zdecydowała się Margaret, a teraz podobną metamorfozę przeszła Magda Tarnowska, znana jako trenerka z programu "Taniec z Gwiazdami". Tancerka zaprezentowała rezultaty wizyty w salonie fryzjerskim i uwieczniła na nagraniu reakcje swoich bliskich i znajomych. Szybko pojawiły się porównania do... Heleny Englert, która też wystąpiła w opublikowanym materiale.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska wygrali "Taniec z Gwiazdami". Po programie ogłosili związek

W 2025 roku influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz partnerująca mu Magdalena Tarnowska sięgnęli po zwycięstwo w finale polsatowskiego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć początkowo łączyły ich wyłącznie treningi, po programie potwierdzili, że stworzyli parę również w życiu prywatnym. Obecnie zakochani gromadzą w sieci ogromną społeczność, a swoje zasięgi wykorzystują także w szczytnych celach, czego dowodem był ich niedawny występ w charytatywnym wydaniu teleturnieju "Milionerzy". W codziennym życiu popularnej pary nie ma miejsca na nudę, a najnowszym wydarzeniem okazała się nagła zmiana wizerunku tancerki.

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Madzia ma nową fryzurę. Tak zareagował Bagi

Aktywna w mediach społecznościowych tancerka opublikowała w filmiku rezultaty swojej wizyty u fryzjera. Choć Tarnowska nie zrezygnowała z blond włosów, to całkowicie porzuciła uczesanie, z którym kojarzyli ją dotychczas fani. Ukochana Bagiego zdecydowała się na wyrazistą grzywkę, przyznając jednocześnie, że nieco martwi ją codzienna konieczność układania włosów. Influencerka miała również obawy, że nowe cięcie optycznie doda jej lat, jednak internauci w licznych komentarzach szybko wyprowadzili ją z tego błędu. Z kolei jej partner od razu zauważył duże podobieństwo do... Heleny Englert, która także wystartowała w aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami".

- Jak Hela! Za*****e, ładnemu we wszystkim ładnie - skwitował influencer.

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Helena Englert zażartowała: "to jest skandal"

W nagraniu opublikowanym przez tancerkę wystąpiła również sama Helena Englert, która podobnie jak Bagi, od razu dostrzegła uderzające podobieństwo do własnego wizerunku.

- To jest skandal, że ty mi zabierasz fryzurę! [...] Wyglądasz rasowo, tak kobieco, ale w nienaiwny sposób - oceniła nowy wygląd koleżanki z parkietu.

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