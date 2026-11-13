Tak Patrycja Markowska zdobyła serce męża. Musiała pokonać konkurentki!

Córka Grzegorza Markowskiego z legendarnego zespołu Perfect zadebiutowała na polskim rynku muzycznym w 2000 roku. Na przestrzeni lat Patrycja Markowska zbudowała indywidualną karierę, a w życiu prywatnym jej wsparciem był aktor Jacek Kopczyński. Po kilkunastu latach związku para rozstała się i choć wokalistka zupełnie się tego nie spodziewała - wkrótce wzięła kameralny ślub z nowym partnerem.

Patrycja Markowska wzięła cichy ślub. Kim jest Tomasz Szczęsny?

Skromna, prywatna ceremonia odbyła się w 2024 roku i pozostawała słodką tajemnicą zakochanych. Patrycja Markowska niespodziewanie pochwaliła się zmianą statusu cywilnego przy okazji premiery jednej z piosenek.

- Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości, co w piosence "Miłość, Wiara, Nadzieja", bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! - wyznała wprost w rozmowie z "Viva.pl".

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Mężem piosenkarki został warszawski restaurator Tomasz Szczęsny. Oboje mają synów z poprzednich relacji: Markowska jest mamą 18-letniego obecnie Filipa, którego doczekała się z byłym partnerem, Jackiem Kopczyńskim, z którym przez kilkanaście lat żyła w nieformalnym związku.

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Tak piosenkarka poznała męża. Zawalczyła o jego serce

Świeżo upieczeni małżonkowie nie tylko nie poinformowali od razu o swoim ślubie, ale też kontynuowali swoje wspólne życie z daleka od medialnego szumu. Markowska i Szczęsny rzadko bywają na salonach, ale kiedy już pojawiają się razem na publicznych okazjach - nie szczędzą sobie czułych gestów.

Ostatnio zrobili wyjątek i zagościli wspólnie w podcaście Magdy Mołek. Opowiadając o pierwszym spotkaniu, piosenkarka nie ukrywała, że zdobyła się na nietypowe dla siebie działanie i przegoniła z towarzystwa przystojnego Tomka potencjalne rywalki.

- Patrzę, a Tomek siedzi na kanapie otoczony pięcioma dziewczynami. I ja nigdy tak nie robię, przysięgam, jestem nieśmiała w życiu, ale ja podeszłam i powiedziałam do tych dziewczyn wszystkich: sio! I one poszły. Nie wiem, czemu one to zrobiły i czemu tak powiedziałam - zrelacjonowała z uśmiechem Markowska.

Wszystko działo się w Sylwestra na imprezie u wspólnej znajomej. Mimo że wokalistka wprost zapytała nowo poznanego mężczyznę, czy może usiąść mu na kolanach i pocałować, tak naprawdę nie chciała jeszcze wchodzić w nowy związek. Los potoczył się jednak całkiem inaczej.

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