Odważne cięcie i grzywka. Margaret zaskoczyła w nowej fryzurze na koncercie TVP. Fani zachwyceni!

Przez długi czas znakiem rozpoznawczym Margaret były blond włosy, ale z czasem obok poszukiwań muzycznych zdecydowała się ona również na odważną zmianę wizerunku. Wielbiciele zdążyli już przywiązać się do jej czerwonej fryzury, jednak teraz piosenkarka wywołała niemałe zaskoczenie obcięciem włosów i zrobieniem grzywki. Wokalistka otwarcie przyznaje, że w przeszłości postrzegała własne ciało jako przepustkę do osiągnięcia sukcesu, lecz obecnie patrzy na kwestię wyglądu zupełnie inaczej.

Nowa fryzura Margaret na koncercie z okazji 11 listopada. Sypią się komplementy

Gwiazda pożegnała swój charakterystyczny blond już w 2022 roku, a później jeszcze bardziej wyeksponowała swoją ognistą metamorfozę, dzięki czemu jej jaskrawoczerwone włosy stały się dla fanów kolejnym znakiem rozpoznawczym Margaret. Piosenkarka od dawna słynie z oryginalnego wyczucia stylu i odważnych zabaw modą, zupełnie nie zwracając uwagi na ewentualne głosy krytyki dotyczące jej wyborów. Teraz przyszedł czas na następną metamorfozę.

Artystka, która celebruje właśnie wydanie swojego najnowszego krążka zatytułowanego "Tripolar", postanowiła skrócić fryzurę i z prostą grzywką wystąpiła podczas koncertu Telewizji Polskiej "Wspólna Niepodległa". Zdjęcia oraz materiały wideo z odmienioną Margaret błyskawicznie obiegły media społecznościowe, ponownie skupiając na niej wzrok i komplementy internautów.

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Margaret szczerze o podejściu do swojego ciała

Wokalistka nie ukrywa, że w jej życiu i karierze artystycznej nastąpiło wiele zmian. Ewolucję Margaret można dostrzec zarówno na nowo wydanym albumie, jak i w jej odświeżonym wizerunku. Piosenkarka ujawniła w magazynie "ESKA Story", że obecnie postrzega własną fizyczność oraz wygląd zupełnie inaczej niż we wcześniejszych latach działalności.

- Moje ciało było środkiem transportu. Kluczem do kariery. Dowodem. Kartą wstępu. Wszystko musi. Nic nie może. Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń. Radości bez alibi. Moje nogi chcą iść bez celu i bez wyznaczonych tras Google Maps. Mój tyłek chce być duży i twardy - i chce mi dziś zaklaskać - za to że odnalazłam kontakt z bazą! - mówi wprost Margaret.

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