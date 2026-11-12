Janusz Zaorski zachwycony obsadą "Syrenki Picassa". Sewerynowi i Musiałowi zadał ciekawą pracę domową

"Syrenka Picassa" to piękny obraz, w którym Janusz Zaorski zgromadził plejadę gwiazd. W filmie grają m.in. Maciej Musiał, Olgierd Łukaszewicz, czy Dominika Kluźniak. Jedną z głównym ról otrzymał jednak Andrzej Seweryn, który zachwyca reżysera. - Nie pierwszy raz razem pracowaliśmy. Bardzo go cenię. To aktor profesjonalny do szpiku kości, co bardzo pomaga. On również na planie zwraca uwagę na szczegóły. Potrafi zauważyć, że świeczka stała pięć centymetrów dalej albo że coś w dekoracji powinno wyglądać inaczej. Baczy na wszystko, bo wszystko łączy się z reżyserią i aktorstwem. Właśnie poprzez takie drobiazgi buduje postać. Aktor musi sam sobie powiedzieć, co ten człowiek lubi, czego nie lubi, co czyta, czego słucha, co je, jakie ma poglądy. Wtedy postać rośnie, coraz więcej o niej wiemy i już potrafimy sobie wyobrazić, jak zachowałaby się w różnych sytuacjach - powiedział nam Zaorski.

Reżyser niczym nauczyciel. Janusz Zaorski zlecił Sewerynowi i Musiałowi pracę domową

W "Syrence Picassa" Andrzej Seweryn i Maciej Musiał grają tę samą postać, tylko na różnych etapach życia. A jako że Janusz Zaorski lubi zadbać o to, by aktorzy odpowiednio rozumieli odgrywanych przez siebie bohaterów, zlecił im pracę domową, która później pomogła im na planie. - Aktor nie może pracować wyłącznie od momentu "akcja" do momentu "stop". To jest efekt wielogodzinnych, wielodniowych, a może nawet wielomiesięcznych wspólnych starań, żeby efekt ekranowy był prawidłowy - przyznaje, po czym wyjaśnia:

- Mam taki zwyczaj, że proszę aktorów grających główne role, żeby napisali życiorys swojego bohatera. Oni piszą taki życiorys. [...] Potem przeczytałem jego życiorys [Macieja Musiała - przyp. red.] i życiorys Andrzeja Seweryna, i połączyliśmy te dwie wersje. I proszę bardzo! - zdradził nam reżyser.

PRZECZYTAJ TEŻ: Małgorzata Potocka ma szansę na Oscara. Film z jej udziałem wszedł do wyścigu o nominację

"Syrenka Picassa" - o czym opowiada film?

Główną bohaterką "Syrenki Picassa" jest grana przez Magdalenę Koleśnik młoda kobieta imieniem Mary, która mieszja w niewielkim warszawskim mieszkaniu. Podczas remontu przypadkowo odkrywa ona pod warstwą tynku tajemniczy rysunek Syrenki, który - jak się okazuje - w 1948 roku narysował sam Pablo Picasso. Znalezisko staje się dlań źródłem fascynacji, ale także początkiem serii nieoczekiwanych wydarzeń. Za ścianą mieszka Stefan Radomski (Andrzej Seweryn), starszy mężczyzna pamiętający wizytę Picassa w powojennej Warszawie, dla którego odnalezienie rysunku wcale nie jest powodem do radości.

Janusz Zaorski pracował na bazie scenariusza autorstwa Romana Jarosza. W pozostałych rolach wystąpili Dominika Kluźniak, Piotr Głowacki, Małgorzata Zajączkowska, Cezary Kosiński, Elżbieta Jarosik, Olgierd Łukaszewicz, Beata Poźniak-Daniels oraz Oskar Martin w roli Pabla Picasso.

PRZECZYTAJ TEŻ: Taki za kamerą jest Holoubek. Aktorka zdradza kulisy współpracy

Quiz. Czy rozpoznasz kultowe polskie filmy z lat 90. tylko po jednym kadrze? Pytanie 1 z 10 Co to za film? "Kiler" "Sztos" "Ajlawju" Następne pytanie