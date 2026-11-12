Taki za kamerą jest Holoubek. Aktorka zdradza kulisy współpracy

Długo zapowiadany serial "Wśród nocnej ciszy" opowie widzom jedną z najgłośniejszych historii kryminalnych XX wieku w Polsce. Zbrodnia połaniecka wstrząsnęła całym krajem w 1976 i 1977 roku, a teraz pojawi się na ekranach za sprawą produkcji w reżyserii Jana Holoubka. O współpracy z tym cenionym artystą opowiedziała nam jedna z aktorek, które zagrały w serialu - Magdalena Biegańska.

Magda Biegańska zagrała w głośnym serialu "Wśród nocnej ciszy"

Postać, w którą wcieliła się uznana aktorka, to Zdzisława Kaleta - mama i teściowa ofiar zbrodni. W rozmowie z Julitą Buczek dla "Super Expressu" Magda Biegańska wyznała, że mimo profesjonalnego podejścia do pracy - zagranie prawdziwej kobiety doświadczonej tak wielką tragedią było szczególnym wyzwaniem. Na szczęście, mogła liczyć na wielkie wsparcie reżysera "Wśród nocnej ciszy", którym jest Jan Holoubek.

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Jaki jest Jan Holoubek za kamerą? Aktorka nie ma wątpliwości: "wymarzony reżyser"

Odtwórczyni jednej z głównych ról nie szczędziła komplementów pod adresem reżysera. Jak wytłumaczyła Magda Biegańska "Super Expressowi", Jan Holoubek zarówno daje aktorom swoich produkcji przestrzeń, jak i dba o ich komfort.

-Jan [Holoubek] jest po prostu wspaniałym człowiekiem i przez to również wspaniałym artystą. Myślę, że właśnie dlatego, że jest takim człowiekiem, praca z nim jest wspaniała. To spotkanie, dialog. To wymarzony reżyser. [...] Janek daje dużą przestrzeń i jest bardzo ciekawy drugiego człowieka. Jednocześnie daje takie poczucie bezpieczeństwa, że wiem, iż jeśli cokolwiek się wydarzy, jeśli będę szła na ściany, to on mnie zatrzyma. Nie pozwoli mi w nie wejść - powiedziała nam Biegańska.

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