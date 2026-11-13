Na jednym z opublikowanych zdjęć Avril Lavigne trzyma córkę blisko piersi. Dziewczynka ma na sobie ubranko i opaskę we wzór w panterkę. To pierwsze dziecko 42-letniej kanadyjskiej piosenkarki i autorki piosenek. Narodziny pociechy ogłosiła w piątek, 13 listopada, na Instagramie słowami: "Our Mini F***ing Princess has arrived". Wpis nawiązuje do jej przeboju "Girlfriend" z 2007 roku.

Na kolejnych ujęciach Lavigne i ojciec dziewczynki trzymają córkę za rękę. Jest też deskorolka, a na niej trzy pary butów Vans w rozmiarach dla mamy, taty i dziecka. Tożsamość ojca pozostaje jednak niejasna.

Avril Lavigne wcześniej mówiła o macierzyństwie

W 2008 roku, gdy była żoną Derycka Whibleya, Lavigne mówiła magazynowi OK!", że nie jest gotowa na dziecko. Zakładała jednak, że kiedyś zostanie matką, choć nie wcześniej niż po trzydziestce. Małżeństwo z Whibleyem zakończyło się w 2010 roku.

Od 2013 roku jej mężem był Chad Kroeger, lider zespołu Nickelback. W wywiadzie dla "Toronto Sun" w 2014 roku piosenkarka ponownie mówiła, że chciałaby zostać matką w przyszłości, ale wtedy skupiała się na karierze. Jej małżeństwo z Kroegerem zakończyło się w 2015 roku.

Zaręczyny, rozstanie i pytanie o Tygę

W latach 2018-2019 Avril Lavigne była związana z Phillipem Sarofimem. W kwietniu 2022 roku ogłosiła zaręczyny z piosenkarzem i raperem Mod Sunem, którego prawdziwe nazwisko brzmi Derek Ryan Smith. Para rozstała się tuż przed ślubem. W lutym 2023 roku rozmówca magazynu "Us" twierdził, że ich relacja od dwóch miesięcy przechodziła okresy rozstań i powrotów. Inny rozmówca w marcu 2023 roku wiązał rozstanie z tym, że lepiej się poznali i uznali, iż związek nie działa.

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Podczas rozmowy w podcaście "Call Her Daddy" w 2024 roku Lavigne uchylała się od odpowiedzi na pytanie, czy spotyka się z amerykańskim raperem Tygą. Mówiąc o partnerze, wskazała na wzajemne dopasowanie i zaufanie jako cechy ważne dla związku. Czas pokaże, czy gwiazda potwierdzi, z kim doczekała się malutkiej córeczki.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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