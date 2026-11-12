Ale obrazek! Hakiel śpi z maleńką córką! Dominika Serowska: "Marcin zawsze wspiera"

Narodziny Vivienne wywróciły codzienność Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela i ich synka Romeo do góry nogami. Para, która 3 listopada 2026 r. powitała na świecie córkę, oswaja się teraz z nową rzeczywistością. Nie brakuje pięknych chwil, ale są też nieprzespane noce i zmęczenie, które doskonale znają rodzice małych dzieci.

Intymny moment z domu Hakiela i Serowskiej

Dominika chętnie dzieli się z fanami urywkami swojego życia na Instagramie. Tym razem zamieściła zdjęcie, na którym Marcin Hakiel leży w łóżku obok śpiącej córeczki Vivienne. Fotografia natychmiast przyciąga uwagę, bo pokazuje bardzo zwyczajny, rodzinny moment. Dumna mama zapewne zrobiła zdjęcie, a jest przecież bardzo zajęta!

Serowska nie ograniczyła się jednak do samego zdjęcia. Tylko "Super Expressowi" zdradziła, jak wygląda jej samopoczucie w pierwszych dniach macierzyństwa. Kiedy padło pytanie, które z bohaterów zdjęcia bardziej potrzebuje odespać nieprzespaną nockę, odpowiedziała szczerze:

Ja najbardziej najbardziej potrzebuje odespać nocki!

Dziennikarka zapytała także, jak Dominika Serowska połączy absorbujące zajęcia podwójnej młodej mamy z nowym obowiązkiem. Podcast rusza lada dzień.

Zmęczona mama wychodzi ze strefy komfortu

Nie mam pojęcia jak go ogarnę, ale trzeba czasem wyjść ze strefy komfortu.

Przy tej okazji Dominika Serowska podkreśliła, że na pewno może liczyć na wsparcie partnera.

"Marcin zawsze mnie wspiera" – dodała. Wygląda więc na to, że Hakiel aktywnie uczestniczy w nowej rodzinnej codzienności, a Serowska nie musi mierzyć się ze wszystkimi obowiązkami sama.

Dla pary to wyjątkowy czas. Vivienne jest ich drugim wspólnym dzieckiem. Wcześniej doczekali się syna Romea, który przyszedł na świat pod koniec 2024 r.

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