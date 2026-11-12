Nie żyje gwiazdor sitcomu. Polacy pokochali go za rolę w "Tak, kochanie"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-12 16:21

Nie żyje Anthony Clark. Amerykański aktor i komik zmarł 10 listopada 2026 r. w wieku 62 lat. Informację o jego śmierci przekazał Mike O'Malley, wieloletni przyjaciel i kolega z planu serialu "Tak, kochanie". Przykre wieści poruszyły fanów produkcji, która przez lata bawiła widzów na całym świecie.

Płonąca świeca. Na miniaturze czarno-białe zdjęcie aktora Anthony'ego Clarka. O jego śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Instagram, Shutterstock / Instagram

Anthony Clark odszedł w wieku zaledwie 62 lat. Jak wynika z dostępnych informacji, przyczyną śmierci były powikłania związane z zapaleniem płuc. Wiadomość o jego odejściu przekazał 11 listopada na Instagramie przyjaciel aktora, Mike O'Malley.

"To był niezwykle zabawny facet"

Anthony Clark zmarł wczoraj. To był niezwykle zabawny facet. Kiedy moja żona Lisa i ja randkowaliśmy w połowie lat 90-tych, Anthony był już sławny, regularnie sprzedawał bilety na komediowe przedstawienia. Kiedy go zobaczyliśmy pierwszy raz w The Comedy Connection, śmialiśmy się bez końca. Był wyjątkowy - to jeden z tych komików, którzy śmieją się razem z wami z absurdów historii i obserwacji, i to po prostu sprawia, że śmiejecie się jeszcze głośniej. Zarażał śmiechem! Byłem jego fanem, potem zostałem przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon dwa tygodnie temu. Śmiał się głośno, jak zawsze. Zobaczcie kilka zdjęć z naszego ostatniego odcinka „Yes Dear”, który zakończył się dwadzieścia lat temu po 122 odcinkach. On dobrze inwestował swoje pieniądze i w zasadzie przeszedł na emeryturę, kiedy zakończyliśmy serial. Spoczywaj w pokoju, Tony.

O'Malley napisał, że jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią rozmawiali z Clarkiem przez telefon i śmiali się głośno ze swoich pomysłów. Nazwał go wyjątkowym komikiem, który potrafił bawić się razem z publicznością z własnych historii i obserwacji.

Niezwykłe role Anthony'go Clarka

Przy okazji pożegnania przypomniał również sitcom "Yes, Dear", czyli "Tak, kochanie", w którym obaj występowali. Produkcja stacji CBS była emitowana w latach 2000–2006 i doczekała się 122 odcinków.

Anthony Clark urodził się 4 kwietnia 1964 r. w Lynchburgu w stanie Wirginia. Zanim trafił na ekrany, rozwijał się jako komik stand-upowy. Z czasem zaczął otrzymywać role w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Największą rozpoznawalność przyniósł mu właśnie sitcom "Tak, kochanie", dzięki któremu zapisał się w pamięci widzów.

Na jego ekranowym dorobku znalazły się także takie tytuły jak "Boston Common", "Soul Man", "Murder She Purred: A Mrs. Murphy Mystery", "W pogoni za sukcesem" oraz "Twierdza".

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