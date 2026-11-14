Maria Dębska zachwycona scenariuszem "Przez ścianę". Aktorka szczerze: "byłam głęboko poruszona"

"Przez ścianę" to tegoroczny melodramat w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który oparto na autentycznych wydarzeniach z 1947 roku. Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni grająca w nim Maria Dębska została uznana najlepszą aktorką. W rozmowie z "SE" artystka opowiedziała o swojej reakcji po otrzymaniu scenariusza.

Maria Dębska z główną rolę w filmie "Przez ścianę"

W "Przez ścianę" wystąpili m.in. Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Grochowska czy Agnieszka Suchora. Znana chociażby z "Lalki", a także szeregu innych popularnych filmów i seriali, Maria Dębska zagrała główną postać - Wiesławę Pajdak. Osadzona w więzieniu działaczka podziemia antykomunistycznego poznaje przez ścianę ukochanego, z którym stworzy następnie kilkudziesięcioletni związek. Premiera kinowa zaplanowana jest na 1 stycznia 2027 roku.

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Aktorka zachwycona scenariuszem

W rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu" Maria Dębska nie ukrywa, że wzruszyła się scenariuszem "Przez ścianę". Przejęta autentycznością historii aktorka wierzy w wielkie znaczenie kina, które opowiada o prawdziwej miłości.

- Takie scenariusze zdarzają się rzadko. Po pierwsze dlatego, że był wspaniale napisany, a po drugie dlatego, że jest oparty na prawdziwej historii. To opowieść o miłości dwójki ludzi, którzy poznali się w więzieniu przez ścianę. W latach 50. przez kilka lat stukali do siebie alfabetem Morse’a. [...] Ta historia brzmi nieprawdopodobnie. Gdyby ktoś ją napisał i wymyślił, myślę, że nikt by w nią nie uwierzył, a przecież napisało ją samo życie. To mnie absolutnie powaliło i wzruszyło - powiedziała nam aktorka.

- Ten film opowiada o najczystszej formie miłości i wydaje mi się, że właśnie takie historie są nam bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu filmowi ponownie uwierzy w miłość, to będzie to coś wspaniałego - dodała Dębska.

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