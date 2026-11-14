Ścibakówna w ognistej czerwieni. Przy takim dekolcie frędzle schodzą na drugi plan

Frędzle miały tu sporą konkurencję: wystarczy spojrzeć na dekolt czerwonej kreacji Beaty Ścibakówny. Mocno wycięta góra, ozdobiona błyszczącymi aplikacjami, nadaje całości charakteru, a krótka pelerynka spięta pod szyją jeszcze podkreśla odsłonięty fragment ciała. Grzecznie? Zdecydowanie nie tym razem.

Beata Ścibakówna w ostrej czerwieni. Odważny strój?

Zdjęcia powstały 10 listopada podczas prezentacji fragmentów przygotowywanego w Teatrze Narodowym "Słodkiego ptaka młodości". Beata Ścibakówna wystąpiła więc w kostiumie swojej bohaterki i trzeba przyznać: to strój, który świetnie wypada przed obiektywem.

Czerwień od razu wybija się na tle scenografii. Dopasowana suknia podkreśla boską sylwetkę, a pasek z dużą, ozdobną klamrą zaznacza talię. Do tego złociste kolczyki, bransolety i miękko ułożone blond włosy. Oszczędność dodatków najwyraźniej nie była tu częścią planu!

Głęboki dekolt, złote detale i frędzle w ruchu

Najwięcej dzieje się w górnej części kostiumu. Pelerynkę zdobią dekoracyjne aplikacje oraz długie czerwone frędzle ze złocistymi akcentami. Przy każdym ruchu układają się inaczej: raz opadają wzdłuż ramion, za chwilę rozchodzą się na boki i odsłaniają kolejne detale sukni.

Głęboki dekolt obramowano połyskującymi ozdobami, które dodatkowo eksponują jego linię. Nawet przy tak wyrazistej oprawie to właśnie on pozostaje najmocniejszym punktem kreacji. Frędzle mogą falować, złote wykończenia błyszczeć, a wzrok i tak wraca do śmiałego wycięcia.

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Na wspólnych kadrach efekt wzmacnia sąsiedztwo białego kostiumu drugiej aktorki. Jasna, dwurzędowa marynarka z paskiem tworzy wyraźny kontrast z czerwienią i bogactwem zdobień u Ścibakówny. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii poniżej.

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"Słodki ptak młodości" w Teatrze Narodowym. Premiera 14 listopada

Za adaptację i reżyserię dramatu Tennessee Williamsa odpowiada Małgorzata Bogajewska. Premiera została zaplanowana na 14 listopada na Scenie przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego. Historia spotkania niespełnionego aktora Chance'a Wayne'a i gwiazdy filmowej Aleksandry del Lago prowadzi do świata wielkich ambicji, namiętności oraz lęku przed utratą młodości. W tych rolach występują Paweł Brzeszcz i Gabriela Muskała. Obok Beaty Ścibakówny w obsadzie znaleźli się również m.in. Ewa Wiśniewska, Monika Dryl i Piotr Grabowski.

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