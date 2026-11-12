Marta Chodorowska o losach Klaudii i Fabiana w nowym „Ranczu”. Fani serialu będą zaskoczeni

Fenomen serialu „Ranczo”. 10 sezonów hitu TVP1

Kiedy w 2006 roku na antenie TVP1 zadebiutowało „Ranczo”, produkcja błyskawicznie zdobyła status jednego z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowo-komediowych. Oś fabularną stanowią perypetie Amerykanki polskiego pochodzenia, Lucy Wilskiej. Kobieta przybywa do małej, fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, aby sprzedać dworek w spadku po babci. Ostatecznie postanawia jednak osiąść na wsi na stałe, co całkowicie zmienia dotychczasowe życie lokalnej społeczności. Istotnym elementem napędzającym akcję jest także ciągły konflikt pomiędzy dwiema kluczowymi figurami w gminie, czyli wójtem i jego bratem bliźniakiem, pełniącym funkcję miejscowego proboszcza. W obie te postacie wcielił się Cezary Żak.

Twórcy oddali w ręce widzów łącznie dziesięć sezonów składających się ze 130 odcinków, a także pełny metraż kinowy zatytułowany „Ranczo Wilkowyje”. Emisja pierwotnej wersji serialu dobiegła końca w listopadzie 2016 roku.

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„Ranczo. Zemsta wiedźm”. Kiedy premiera 11. sezonu?

Kultowy serial wraca na ekrany po dekadzie przerwy. Jedenasty sezon otrzymał oficjalny tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm” i zamknie wszystkie otwarte dotychczas wątki w sześciu finałowych odcinkach. Scenariusz nowej odsłony powstał na bazie tekstów, które pozostawił po sobie zmarły scenarzysta Andrzej Grembowicz, znany szerzej pod pseudonimem artystycznym Robert Brutter.

Ekipa filmowa pracowała na planie zdjęciowym latem 2026 roku, kręcąc ujęcia między innymi w Warszawie i Jeruzalu. Widzowie ponownie zobaczą aktorów z oryginalnej obsady, w tym Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Artura Barcisia i Martę Chodorowską. Telewizyjną premierę pierwszego odcinka kontynuacji zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku.

Marta Chodorowska o wątku Klaudii i Fabiana w nowym „Ranczu”

Jakiś czas temu do mediów przedostał się scenariusz otwierającego odcinka nowej serii „Rancza”. Z przecieków wynikało, jak twórcy rozwiązali kwestię postaci Kusego oraz jednego z Japyczów. Na jaw wyszły także szczegóły dotyczące dalszych losów córki byłego wójta. W wywiadzie udzielonym portalowi VOX FM Marta Chodorowska otwarcie opowiedziała o przemianie swojej bohaterki w nadchodzącej odsłonie hitu.

To było dosyć trudne zadanie, bo musiałam być nadal Klaudią, ale dziesięć lat później. I wyobrażenie sobie – no bo pewne postaci wcześniej były już ukształtowane, jak choćby Solejukowa, czy nie wiem, czy cała ławeczka, no to te postaci już są. A Klaudia była taką postacią, która się cały czas przekształcała, która szukała siebie. Cały czas w tych wszystkich odcinkach, aż do ostatniej serii właściwie jeszcze była młodą osobą, która trochę do końca jeszcze nie ma kształtu. A tu wiedziałam, że przesuwamy się te dziesięć lat i tu już jest kobieta w pełni ukształtowana. To nie do końca jest ta sama Klaudia, no bo to jest Klaudia, która wreszcie siebie odnalazła, która jest już żoną i matką. Musiałam zachować to szaleństwo Klaudii, będąc jednak już starszą osobą

Dziennikarze serwisu VOX FM dopytali aktorkę o to, jak mocno w nowym „Ranczu” zostanie wyeksponowany wątek macierzyństwa Klaudii. W tej kwestii gwiazda nie miała dla fanów najlepszych wieści.