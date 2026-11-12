Joanna Jarmołowicz już nie ukrywa twarzy partnerki. Zapozowały razem do zdjęcia

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-11-12 11:07

Joanna Jarmołowicz kilka miesięcy temu wyznała, że jest w szczęśliwym związku z kobietą. Początkowo ukrywały swoją relację, ale to już przeszłość. Panie wzięły razem udział w sesji zdjęciowej, a niedawno na Instagramie aktorki pojawiło się ich selfie. Ładna z nich para?

Joanna Jarmołowicz ma za sobą głośne związki. Teraz spotyka się z kobietą

Joanna Jarmołowicz ma na swoim koncie role w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Pierwsza miłość". Wystąpiła również w serii "Kogel-mogel", "O psie, który jeździł koleją", "Porady na zdrady 2" czy "Planeta singli".

Spore zainteresowanie budziło życie uczuciowe Joanny Jarmołowicz. W 2015 roku zaczęła pojawiać się w towarzystwie Antoniego Królikowskiego. Ich relacja trwała zaledwie kilka miesięcy. Niecałe dwa lata po rozstaniu aktorka zaczęła spotykać się z... Janem Królikowskim.

Z bratem byłego partnera założyła rodzinę. We wrześniu 2019 roku na świecie pojawił się syn pary, Józef. Z muzykiem Joanna spotykała się znacznie dłużej niż z jego bratem, ale i to uczucie nie przetrwało. Rozstali się w 2024 roku.

Od kilku miesięcy znowu jest głośno o sprawach sercowych aktorki. Chociaż nie kryła, że jest w nowym związku, to nie ujawniała tożsamości swojej drugiej połówki. W niezwykle szczerej rozmowie dla WP wyznała, że spotyka się z kobietą.

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Joanna Jarmołowicz pokazała twarz ukochanej. Już się nie ukrywają!

Z czasem Joanna Jarmołowicz zaczęła coraz śmielej publikować zdjęcia z ukochaną, ale jej twarz zawsze była zakryta. Na jednym z nich uwieczniła swojego syna idącego za rękę z jej partnerką. Zakochana para wzięła niedawno udział w sesji zdjęciowej.

Na nowych zdjęciach partnerka Joanny już się nie zasłania. Panie spędziły razem Święto Niepodległości. Aktorka zamieściła na Instagramie ich wspólne zdjęcie. Zdecydowała się nawet na oznaczenie profilu ukochanej.

Zobaczcie, jak się razem prezentują. Pasują do siebie?

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Joanna Jarmołowicz z partnerką
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JOANNA JARMOŁOWICZ

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