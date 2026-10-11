Joanna Jarmołowicz znalazła szczęście u boku kobiety. Jak jej syn zareagował na ten związek?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-11 11:59

Pod koniec sierpnia Joanna Jarmołowicz po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Aktorka wyznała, że jest w szczęśliwym związku z kobietą. Teraz znowu otworzyła się przed kamerami. Powiedziała, jak jej syn zareagował na partnerkę mamy.

Joanna Jarmołowicz jest w szczęśliwym związku z kobietą

Joanna Jarmołowicz to polska aktorka znana z ról w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość", oraz występów w filmach z serii "Kogel-mogel". W swoim czasie głośno było o jej życiu uczuciowym. W 2015 roku zaczęła pojawiać się w towarzystwie Antoniego Królikowskiego, a kilka lat później związała się z jego bratem Janem.

We wrześniu 2019 roku na świecie pojawił się syn pary, Józef. Z muzykiem Joanna Jarmołowicz spotykała się znacznie dłużej niż z jego bratem, ale i to uczucie nie przetrwało. Dziś aktorka układa sobie życie u boku kobiety.

Swój związek jeszcze do niedawna ukrywała przed mediami. Chociaż kilka razy w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że jest zakochana, to nie podawała tożsamości drugiej połówki.

O tym, że jest szczęśliwie zakochana w kobiecie opowiedziała pod koniec sierpnia w poruszającej rozmowie z portalem Jastrząb Post. Obecnie nadal chroni prywatność swoich bliskich, a jednocześnie głośno mówi o swoim związku.

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Joanna Jarmołowicz opowiedziała o partnerce. Tak zareagował jej syn

Joanna gościła w podcaście "Piekielnie szczere", gdzie wyjaśniła, dlaczego postanowiła opowiedzieć o swojej ukochanej.

No bo jest moim życiem gdzieś tam. Ja ją przede wszystkim też lubię jest bardzo szczera, bardzo prawdziwa i wiem, że mnie nigdy nie oszuka. My wstawiłyśmy z moją partnerką takie zdjęcie, i dodałam taki opis, że dla wielu osób nasz związek będzie wyzwaniem - powiedziała Jarmołowicz.

W dalszej części rozmowy powiedziała, że dziś jest naprawdę szczęśliwa. Razem z ukochaną i bliskimi tworzą rodzinę. Stwierdziła, że z partnerką się bardzo lubią i to jest podstawą związku. "Później się kochamy, ale na początku się lubimy" - dodała.

Joanna Jarmołowicz opowiedziała również o tym, jak na jej związek zareagował syn. Okazuje się, że chłopiec ma bardzo dobry kontakt z jej partnerką. Podkreśliła, że akceptacja różnorodnych modeli rodziny powinna być czymś naturalnym, a miłość między dwiema kobietami nie powinna być traktowana jako coś niezwykłego czy niewłaściwego.

Moja przyjaciółka Olga ma siostrę, która ma żonę. Dla jej dziecka, które chodziło z moim dzieckiem do przedszkola, ten schemat jest normalny i dla mojego dziecka też on jest normalny, bo wie że ma ciocię, która też ma żonę. To się robi totalnie normalne. W sensie jeżeli się temu dzieciakowi nie wpaja w głowę różnych dziwnych rzeczy, typu: "ej, to jest choroba psychiczna, bo dwie baby ze sobą". No to jest normalne przecież, to jest po prostu dwie istoty, które się kochają - mówiła aktorka.

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JOANNA JARMOŁOWICZ