Kuba Badach zachwycony 17-latką w "The Voice of Poland". "W wieku 50 lat nie wiem tyle"

Kuba Badach pod wrażeniem 17-latki

Emocje w programie "The Voice of Poland" sięgają zenitu, a wszystko za sprawą niezwykle utalentowanych uczestników. Jedną z osób, które zrobiły ogromne wrażenie na trenerach, jest 17-letnia Kinga Wylęgły z drużyny Kuby Badacha. Doświadczony muzyk nie krył podziwu dla umiejętności i wiedzy swojej podopiecznej.

Występ, który podzielił trenerów "The Voice of Poland"

Na scenie "Nokautu" Kinga Wylęgły zmierzyła się z wielkim hitem Toni Braxton - "Un-Break My Heart". Jej interpretacja spotkała się z uznaniem, ale jednocześnie wywołała skrajne reakcje wśród pozostałych trenerów. Nie wszyscy byli tak bezkrytyczni jak jej mentor.

- Ja od Ciebie wymagam więcej - komentował krótko Michał Szpak. Zupełnie innego zdania był z kolei Baron, który nie miał żadnych wątpliwości co do przyszłości młodej wokalistki w programie. - Uważam, że Kinga Wylęgły zostaje w programie i kropka - przekonywał.

Ostra wymiana zdań w studiu

Największe uznanie dla 17-latki wyraził jednak jej trener. Kuba Badach, podkreślając jej młody wiek i ogromną muzyczną świadomość, pozwolił sobie nawet na małą uszczypliwość w kierunku kolegów z jury. - Jak Wy mieliście 17 lat, to skakaliście z dywanu na podłogę - zażartował.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. - Chyba mówisz o sobie, kicia - odgryzł się natychmiast Michał Szpak. Badach kontynuował jednak komplementowanie swojej podopiecznej. - Chciałbym wiedzieć tyle o śpiewaniu w wieku 17 lat… Ja chyba w wieku 50 lat nie wiem tyle o śpiewaniu, ile Ty wiesz w wieku lat 17 - mówił pod ogromnym wrażeniem.

Nowy etap w "The Voice of Poland"

W najbliższym odcinku programu, który wyjątkowo zostanie pokazany w środę 11 listopada, rozegra się etap "Nokaut". To właśnie wtedy trenerzy spośród swoich siedmioosobowych drużyn wybiorą czwórkę wokalistów, którzy dostaną szansę wystąpienia w odcinkach na żywo. Na scenie pojawią się wszyscy uczestnicy, którzy zwyciężyli w poprzednim etapie "Bitew".

O tym, kto spośród 28 uczestników przejdzie dalej, przekonamy się już wkrótce. Emisja programu "The Voice of Poland" 11 listopada o godz. 20:30 w TVP2.

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"The Voice of Poland": Badacha aż wcisnęło w fotel!