Meghan Markle miała przemówić w Parlamencie Europejskim. Nagle zmieniła plany. Chodzi o jej ojca

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
rr
2026-11-10 12:57

Meghan Markle wraz z księciem Harrym miała wygłosić przemówienie o bezpieczeństwie dzieci w internecie w Parlamencie Europejskim. Ostatecznie księżna zrezygnowała z wystąpienia, a zmiana planów nastąpiła po zatrzymaniu przez policję jej ojca, Thomasa Markle’a seniora.

Dzieci Meghan i Harry'ego zabrane ze szkoły po dwóch dniach! Co teraz będzie?
Autor: Lev Radin/ Shutterstock

Meghan Markle miała przemawiać u boku męża podczas otwarcia The Lost Screen Memorial w Parlamencie Europejskim. Księżna Sussex zrezygnowała jednak z zabrania głosu. We wtorek pojawiła się na wydarzeniu, by wspierać księcia Harry’ego, który wygłosił przemówienie sam.

Osoba z otoczenia pary powiedziała "The Telegraph": "Po prostu nie jest teraz wystarczająco silna emocjonalnie, by przemawiać publicznie". Decyzja zapadła po zatrzymaniu ojca księżnej, Thomasa Markle’a seniora, w związku z podejrzeniami dotyczącymi materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Harry sam zabierał głos w Parlamencie Europejskim

The Lost Screen Memorial upamiętnia młodych ludzi, którzy stracili życie wskutek szkód związanych z mediami społecznościowymi. Para miała wygłosić 20-minutowe przemówienie o bezpieczeństwie dzieci w internecie. Ważnym wątkiem miały być doświadczenia rodzin dotkniętych szkodami w sieci oraz przełożenie deklaracji na konkretne działania. Jak zapowiadał przyjaciel pary, książę miał mówić o bezpieczeństwie dzieci, a jego słowa "można odczytywać na różne sposoby".

Ojciec Meghan został zatrzymany na Florydzie

Thomas Markle senior został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w miejscu zamieszkania w Tampie na Florydzie. Pojawiło się tam ponad tuzin funkcjonariuszy. Ojca księżnej skuto kajdankami i odprowadzono do ambulansu. Wcześniej nazwał stawiane mu zarzuty "samymi chorymi kłamstwami".

Meghan Markle i książę Harry nie utrzymują kontaktu z Thomasem. Markle senior nigdy nie poznał wnuków: siedmioletniego Archiego i pięcioletniej Lilibet.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

 
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