Atak na strażaka podczas spaceru z psem

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w poniedziałek, 16 listopada, krótko po godzinie 19:00. Funkcjonariusze ze Słupska odebrali wówczas pilny sygnał dotyczący mężczyzny ugodzonego ostrym narzędziem w miejscowości Pęplino pod Ustką, dokąd bezzwłocznie wysłano policyjny radiowóz.

Ofiarą napaści padł druh z Ochotniczej Straży Pożarnej, który w momencie zdarzenia przebywał poza służbą. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że do ataku doszło, gdy wyprowadzał swojego psa.

Sprawca ataku pod Ustką miał poruszać się samochodem

Jak wynika z informacji, które opublikował „Fakt”, bezpośrednio przed atakiem obok spacerującego mężczyzny stanęło auto osobowe. Zaraz potem rozegrał się dramat. Napastnik zranił pokrzywdzonego ostrym przedmiotem w rękę, po czym szybko uciekł.

Poszkodowany strażak trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu. Jego stan jest stabilny, a odniesione rany nie zagrażają życiu.

Policja ze Słupska bada okoliczności napaści na strażaka

Obecnie mundurowi intensywnie pracują nad tym, by dokładnie zrekonstruować przebieg incydentu i zatrzymać agresora.

- Policjanci po rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że podczas spaceru z psem miał zostać zraniony ostrym narzędziem w rękę, w wyniku czego miał doznać obrażeń. Policjanci cały czas szczegółowo badają wszystkie okoliczności tego zdarzenia – powiedział Radiu ESKA Michał Jarząbek z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Prowadzący sprawę funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy z miejsca napaści, a także przeglądają zapisy z kamer monitoringu i poszukują ewentualnych świadków tego zajścia.

Poszukiwania nożownika z Pęplina. Motyw ataku pozostaje nieznany

W tej chwili śledczy nie znają jeszcze tożsamości agresora ani powodów, dla których zaatakował on druha OSP. Mundurowi biorą pod uwagę każdą hipotezę i zwracają się z prośbą o kontakt do wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę o tym zajściu lub widzieli podejrzane auto w rejonie Pęplina w poniedziałkowy wieczór.

To brutalne wydarzenie wywołało duży niepokój wśród lokalnej społeczności. Ponieważ napastnik nadal się ukrywa, policjanci mają nadzieję, że zebrane na miejscu ślady oraz zeznania świadków pozwolą na jego szybkie ujęcie.

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