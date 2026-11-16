Ferie zimowe 2027 w Polsce. Te kierunki cieszą się ogromną popularnością

Terminy ferii zimowych 2027 z podziałem na województwa

Zimowa przerwa od nauki w roku szkolnym 2026/2027 odbędzie się w trzech osobnych terminach. Jako pierwsi na wolne udadzą się uczniowie już 18 stycznia 2027 roku, natomiast ostatni turnus dobiegnie końca 28 lutego. Dokładny czas odpoczynku jest uzależniony od konkretnego regionu, w związku z czym przed rezerwacją rodzinnego wyjazdu należy upewnić się, kiedy wypadają ferie w danym województwie. Oto rozpiska:

• Od 18 do 31 stycznia 2027 roku wypoczywają uczniowie z województw dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz śląskiego.

• Od 1 do 14 lutego 2027 roku przerwę zaplanowano dla województw lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

• Od 15 do 28 lutego 2027 roku z wolnego skorzystają mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe 2027 w Karpaczu. Co warto zobaczyć w górach?

Planując wyjazd na ferie zimowe w 2027 roku, zdecydowanie dobrze jest rozważyć wypoczynek w położonym w górach Karpaczu. Ta popularna miejscowość niezmiennie od wielu lat cieszy się zainteresowaniem podróżnych, którym zależy na malowniczych krajobrazach, wielu atrakcjach oraz typowo górskiej atmosferze. W sezonie zimowym turyści mogą tam korzystać z okolicznych tras narciarskich, wędrować po pokrytych śniegiem szlakach lub zwiedzać znane punkty, do których należą Muzeum Zabawek oraz Świątynia Wang. To jednak tylko jedna z dostępnych opcji.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Krynica-Zdrój na ferie zimowe. Atrakcje w polskim uzdrowisku

Następnym godnym uwagi miejscem na zimową mapie jest Krynica-Zdrój, która zalicza się do grona najpopularniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Ten kurort wyjątkowo urokliwie wygląda właśnie podczas zimy. Taki wyjazd świetnie sprawdzi się w przypadku wczasowiczów szukających wytchnienia od codziennych obowiązków, którzy jednocześnie chcą spędzać czas aktywnie poza murami hotelu.

Podczas zimowego urlopu turyści mają do dyspozycji okoliczne stacje narciarskie oraz mogą wyruszyć na Jaworzynę Krynicką bądź Górę Parkową. Warto także wybrać się na przechadzkę po ścisłym centrum miasta i skosztować lokalnych wód mineralnych.

Świnoujście zimą. Pomysł na ferie nad polskim morzem

Zimowy urlop wcale nie oznacza konieczności wyjazdu w pasma górskie, ponieważ bardzo interesującą opcją na ten czas jest wypoczynek w nadmorskim Świnoujściu. Ten położony nad Bałtykiem kurort kusi przyjezdnych swoim uzdrowiskowym klimatem, rozległą plażą oraz urokliwą promenadą. W miesiącach zimowych panuje tam znacznie większy spokój niż w szczycie letniego sezonu wakacyjnego, co z pewnością przypadnie do gustu wczasowiczom pragnącym zrelaksować się z daleka od tłumów.

Noclegi na ferie zimowe 2027. Dlaczego warto rezerwować z wyprzedzeniem?

Należy mieć na uwadze fakt, że w 2027 roku zimowa przerwa dla uczniów została rozłożona na trzy tury trwające od 18 stycznia do 28 lutego. Taka organizacja roku szkolnego sprawia, że najbardziej znane kurorty będą pełne turystów przez okres kilku tygodni.

Zajęcie się organizacją wyjazdu z odpowiednim wyprzedzeniem znacznie ułatwia znalezienie zakwaterowania w dogodnym punkcie i w cenie dopasowanej do zakładanych możliwości finansowych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest więc zestawić ze sobą oferty nie tylko samych hoteli, ale także lokalnych pensjonatów oraz prywatnych apartamentów.