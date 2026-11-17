Tragiczny spacer młodych rodziców. Niemowlę zostało sierotą

Ta tragedia wstrząsnęła Krakowem. Do dramatu doszło w sobotę, 22 sierpnia, tuż przed godziną 18, w rejonie skrzyżowania ulic Solnej i Nadwiślańskiej w krakowskim Podgórzu. 32-letnie małżeństwo spacerowało chodnikiem, prowadząc wózek ze swoim 8-miesięcznym synkiem. W tym samym czasie ulicą poruszał się Volkswagen Golf, za którego kierownicą siedział 26-letni Hubert B. Oprócz niego samochodem podróżowało troje pasażerów w wieku od 27 do 28 lat.

Kierowca miał chcieć pochwalić się przed pasażerami dźwiękiem wydechu swojego samochodu. Według tych doniesień 26-latek nie opanował pojazdu na nierównościach jezdni. Chwilę wcześniej nad Krakowem przeszła ulewa, a nawierzchnia drogi była mokra.

Na łuku drogi rozpędzony Volkswagen wypadł z jezdni i wjechał prosto na chodnik, którym poruszała się rodzina. Siła uderzenia była tragiczna w skutkach. Oboje rodzice trafili do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy ich życia nie udało się uratować. Ich 8-miesięczny synek doznał poważnych obrażeń wielonarządowych, które zagrażały jego życiu

Jechał niemal trzy razy szybciej, niż pozwalały przepisy. Nowe ustalenia prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała właśnie nowe informacje dotyczące okoliczności tragicznego wypadku. Kluczowa okazała się opinia biegłego, który ustalił prędkość samochodu w chwili potrącenia rodziny.

Jak poinformował Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury, pojazd prowadzony przez 26-latka poruszał się z prędkością około 85 km/h. Tymczasem na tym odcinku ulicy obowiązywało ograniczenie do zaledwie 30 km/h.

Oznacza to, że kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o około 55 km/h, jadąc niemal trzykrotnie szybciej, niż pozwalały przepisy.

Opinia biegłego potwierdziła tym samym wstępne ustalenia śledczych. Według prokuratury to właśnie nadmierna prędkość doprowadziła do utraty panowania nad samochodem. Auto zjechało z jezdni, wpadło na chodnik i uderzyło w spacerującą rodzinę.

Hubert B. nie przejmował się ofiarami wypadku w Krakowie?! Bliscy ujawniają. "Oglądał auto, a Oliwier obok płakał":

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26-latek był trzeźwy. Grozi mu osiem lat więzienia

Śledczy zbadali również, czy w chwili tragedii kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Wyniki badań krwi wykazały, że 26-latek był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków.

Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za zarzucany mu czyn grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego. Śledztwo w sprawie tragedii, która odebrała życie dwojgu rodzicom i osierociła ich 8-miesięczne dziecko, nadal trwa.