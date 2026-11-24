Poszukiwania lwa w Stambule. Biuro gubernatora komentuje nagrania

Jaki zwierz grasuje na ulicach największej tureckiej metropolii? Z relacji agencji Anadolu wynika, że w poniedziałkowy wieczór biuro gubernatora Stambułu wydało oświadczenie, w którym wykluczono obecność lwa w dzielnicy Sariyer. Służby przeanalizowały też nowe filmy przedstawiające bliżej nieokreślone zwierzę z kilku różnych perspektyw. Jak teraz twierdzą, przeanalizowanie tych nagrań przyniosło nowe wnioski - tajemnicze zwierzę nie jest lwem ani żadnym innym wielkim kotem, jednak urzędnicy nie sprecyzowali, jaki dokładnie gatunek widać na wideo.

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Wielka obława na lwicę w Stambule. W akcji drony i agencja AFAD

Do szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej skierowano funkcjonariuszy żandarmerii, zespoły weterynaryjne, personel Dyrekcji Ochrony Przyrody i Parków Narodowych, a także członków tureckiej agencji zarządzania kryzysowego AFAD. Teren był dokładnie sprawdzany zarówno przez patrole naziemne, jak i z powietrza. Służby użyły specjalistycznych dronów z kamerami termowizyjnymi pozwalającymi na wykrycie zwierząt w ciemnościach, a w okolicy rozmieszczono przynęty i reagujące na ruch fotopułapki.

Turkish security and wildlife personnel are searching for an animal believed to be a lion, roaming loose in woodland north of Istanbul, the country's national parks authority said https://t.co/418nQvRwfN https://t.co/KIXjWLPQ0g— Reuters (@Reuters) November 23, 2026

Zamknięta dzielnica Sariyer w Stambule. Służby apelują do mieszkańców

W poniedziałek władze całkowicie zablokowały ruch pieszy i samochodowy na terenach zielonych w dzielnicy Sariyer. Operacją poszukiwawczą zarządzano ze specjalnie powołanego w tym celu punktu dowodzenia.

Mimo wszystko przedstawiciele władz zapewniają, że dla bezpieczeństwa obywateli sprawdzają każdy sygnał dotyczący zagadkowego zwierza. Mieszkańców poproszono o natychmiastowe zgłaszanie służbom każdego przypadku zauważenia poszukiwanego zwierzęcia. Wciąż nie udało się jednak ustalić, jaki konkretnie gatunek wywołał tak ogromną mobilizację tureckich funkcjonariuszy.