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Poszukiwania lwa w Stambule. Biuro gubernatora komentuje nagrania
Jaki zwierz grasuje na ulicach największej tureckiej metropolii? Z relacji agencji Anadolu wynika, że w poniedziałkowy wieczór biuro gubernatora Stambułu wydało oświadczenie, w którym wykluczono obecność lwa w dzielnicy Sariyer. Służby przeanalizowały też nowe filmy przedstawiające bliżej nieokreślone zwierzę z kilku różnych perspektyw. Jak teraz twierdzą, przeanalizowanie tych nagrań przyniosło nowe wnioski - tajemnicze zwierzę nie jest lwem ani żadnym innym wielkim kotem, jednak urzędnicy nie sprecyzowali, jaki dokładnie gatunek widać na wideo.
Wielka obława na lwicę w Stambule. W akcji drony i agencja AFAD
Do szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej skierowano funkcjonariuszy żandarmerii, zespoły weterynaryjne, personel Dyrekcji Ochrony Przyrody i Parków Narodowych, a także członków tureckiej agencji zarządzania kryzysowego AFAD. Teren był dokładnie sprawdzany zarówno przez patrole naziemne, jak i z powietrza. Służby użyły specjalistycznych dronów z kamerami termowizyjnymi pozwalającymi na wykrycie zwierząt w ciemnościach, a w okolicy rozmieszczono przynęty i reagujące na ruch fotopułapki.
Zamknięta dzielnica Sariyer w Stambule. Służby apelują do mieszkańców
W poniedziałek władze całkowicie zablokowały ruch pieszy i samochodowy na terenach zielonych w dzielnicy Sariyer. Operacją poszukiwawczą zarządzano ze specjalnie powołanego w tym celu punktu dowodzenia.
Mimo wszystko przedstawiciele władz zapewniają, że dla bezpieczeństwa obywateli sprawdzają każdy sygnał dotyczący zagadkowego zwierza. Mieszkańców poproszono o natychmiastowe zgłaszanie służbom każdego przypadku zauważenia poszukiwanego zwierzęcia. Wciąż nie udało się jednak ustalić, jaki konkretnie gatunek wywołał tak ogromną mobilizację tureckich funkcjonariuszy.