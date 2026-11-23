Wyniki referendum w Lisiej Górze. Zabrakło głosów do odwołania wójta

Głosowanie odbyło się w niedzielę, 22 listopada, a karty do urn wrzuciło łącznie 2164 uprawnionych mieszkańców. Taka liczba okazała się niewystarczająca do odwołania wójta, ponieważ próg ważności wynosił w tym przypadku minimum 3262 osoby. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca Rady Gminy Lisia Góra. W tym głosowaniu wymagane minimum wynosiło 1932 uczestników, dzięki czemu osiągnięta frekwencja pozwoliła na wiążące rozstrzygnięcie.

Szczegółowe dane z komisji jednoznacznie wskazują, że osoby biorące udział w niedzielnym głosowaniu w większości chciały odwołania zarówno wójta, jak i radnych.

– Jeżeli chodzi o odwołanie wójta, to zdecydowana większość uczestników referendum opowiedziała się za jego odwołaniem. Oddano 2086 głosów na „tak” i zaledwie 67 głosów na nie – przekazała Radiu Eska Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy w Tarnowie.

Podobne nastroje panowały w kwestii przyszłości lokalnych radnych. Za zakończeniem kadencji Rady Gminy opowiedziało się 2073 głosujących, podczas gdy przeciwko takiemu rozwiązaniu było zaledwie 79 osób.

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