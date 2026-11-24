Wysokie rachunki za ogrzewanie to zmora zimy. Odkryj prosty i tani sposób, by skutecznie utrzymać ciepło w mieszkaniu, redukując koszty.

Poznaj sprytną metodę, która pozwoli Ci cieszyć się 20 stopniami nawet w największe mrozy, minimalizując straty energii.

Dowiedz się, jak łatwo wykonać kluczowy element izolacyjny, który zamontujesz za kaloryferem, i zobacz, ile możesz zaoszczędzić tej zimy.

Tani sposób na ogrzanie mieszkania. Rachunki za ogrzewanie spadną aż będzie miło patrzeć

Prawidłowe korzystanie z kaloryferów zagwarantuje nam nie tylko utrzymanie równomiernego ciepła w całym domu, kiedy za oknem szaleje siarczysty mróz. Przede wszystkim takie użytkowanie z grzejników nie dobije się zbytnio na rachunkach za ogrzewanie, które w sezonie zimowym i tak rosną. A przecież też naturalne jest, że im zimniej jest na zewnątrz tym mocniej przekręcamy kaloryfery w naszym domu, aby utrzymać komfortowe ciepło w pokojach. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z grzejników w mieszkaniu, aby było i ciepło i tanio. Jeśli chodzi o ustawienie pokrętła to optymalne będzie ustawienie go na "3", co da nam około 18-20 stopni Celsjusza w pomieszczeniu. Poza tym trzeba także pamiętać o umiejętnym wietrzeniu mieszkania w sezonie grzewczym. Z pewnością na dobre nam wyjdzie zakręcanie kaloryferów na czas otwierania okien. Jest jeszcze jeden sposób na tanie ogrzanie mieszkania.

Zamontuj na kaloryferach w swoim domu. W domu będzie ciepło na 20 stopni nawet podczas siarczystych mrozów

Chyba każdemu zależy, płacić niskie rachunki za ogrzewanie, zachowując oczywiście odpowiednie ciepło w pomieszczeniach. Istnieje pewien sprytny sposób, o którym wie niewiele osób, a jest naprawdę skuteczny. Warto zamontować na kaloryferze ekran odbijający ciepło do wnętrza pokoju. Można go przygotować samodzielnie, a następnie umieścić między ścianą a grzejnikiem. Pozwoli on zredukować ucieczki ciepła z mieszkania. Jak go zrobić? Obetnij tekturę o wymiarach kaloryfera. Owiń ją starannie folią tak, aby błyszcząca powierzchnia znajdowała się na zewnątrz. Umieć taki ekran za grzejnikiem. Utworzysz izolację, która zatrzyma ucieczkę ciepła, przez co zmniejszy się zużycie energii – będziesz mniej grzać, a w pomieszczeniu będzie cieplej.

Jak korzystać z grzejników zimą, aby opłaty nie rosły?

Ważną kwestią jest zapoznanie się ze znaczeniem cyfr zamieszczonych na pokrętle kaloryfera. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5, a każda z nich ma przyporządkowany konkretny zakres temperatur, do jakiej nagrzewa pomieszczenie. Optymalne będzie ustawienie pokrętła na 3, co da nam około 18-20 stopni Celsjusza w pomieszczeniu. Nie powinniśmy także zapominać o regularnym, ale krótkim wietrzeniu pomieszczeń. To pozwoli utrzymać w domu odpowiedni poziom wilgotności powietrza, ale bez nadmiernego wychładzania go. Oczywiście przed otwarciem okien koniecznie zakręć grzejnik. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia.

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