Ten popularny trik z mokrym ręcznikiem na kaloryferze ma drugie dno. Uważaj na skutki w mieszkaniu

Zwilżony materiał ułożony na grzejniku to znany patent na suche powietrze zimą, jednak jego faktyczne działanie pozostawia wiele do życzenia.

Odparowująca ciecz może delikatnie podnieść poziom nawilżenia, ale finalny rezultat jest uzależniony od wielkości pokoju i przepływu powietrza.

Jeżeli w pomieszczeniach dostrzegasz oszronione szyby, mokre kąty lub specyficzny smrodek, dodatkowe parowanie tylko pogorszy sytuację.

Najlepiej zrezygnować z przestarzałych metod na rzecz precyzyjnego pomiaru wilgotności i rozsądnego korzystania z systemu grzewczego.

Zasada działania tego triku jest banalnie prosta: ciepło emitowane przez grzejnik sprawia, że woda uwięziona w tkaninie zaczyna parować, uwalniając się do otoczenia. W skrajnie przesuszonych wnętrzach przyniesie to chwilową ulgę, ale brak jakiejkolwiek kontroli nad procesem parowania to największa wada tego rozwiązania. Końcowy rezultat warunkują bowiem takie zmienne jak gabaryty materiału, stopień jego nasączenia, moc kaloryfera oraz wydolność domowej wentylacji. Właśnie dlatego poleganie wyłącznie na rzuconym na grzejnik materiale rzadko gwarantuje stabilny i zdrowy mikroklimat w naszych czterech kątach.

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Skutki uboczne. Dlaczego wilgotny ręcznik na kaloryferze może zaszkodzić

Prawdziwe kłopoty zaczynają się w momencie, gdy nasze cztery kąty borykają się już z nadmierną ilością wody w powietrzu, a wentylacja grawitacyjna ledwo zipie. Dokładanie do tego pieca dodatkowej pary wodnej z ręcznika błyskawicznie doprowadzi do powstawania kropel wody na zimnych oknach i ścianach, co jest prostą drogą do wykwitów niebezpiecznej czarnej pleśni. Jeżeli już teraz borykasz się z zapachem stęchlizny, a w narożnikach pokoi pojawiają się ciemne plamy, sztuczne pompowanie wilgoci do pomieszczenia to najgorszy z możliwych pomysłów.

Zagrożenia dla instalacji. Czy suszenie ręcznika na grzejniku jest bezpieczne

Kwestie techniczne również przemawiają przeciwko tej metodzie. Gruby, mokry splot tkaniny działa jak izolator, blokując swobodne rozchodzenie się ciepła po pokoju i drastycznie obniżając wydajność całego systemu grzewczego. Ponadto pod żadnym pozorem nie wolno kłaść mokrych rzeczy na urządzenia, których instrukcje obsługi kategorycznie tego zabraniają. Szczególne ryzyko stwarzają modele elektryczne, gdzie kontakt z wodą i zablokowanie otworów wentylacyjnych może zakończyć się tragicznym w skutkach zwarciem.

Rozsądne podejście do problemu suchego powietrza warto rozpocząć od zakupu najprostszego higrometru, który wskaże faktyczny stan w pomieszczeniu. Często zamiast rzucać szmatę na kaloryfer, wystarczy intensywnie i krótko przewietrzyć mieszkanie oraz delikatnie przykręcić termostaty. Jeśli wyniki pomiarów jednoznacznie wykażą konieczność ciągłego nawilżania, znacznie bezpieczniejszym wyjściem będzie zakup dedykowanego sprzętu z funkcją regulacji poziomu pary. Kluczem do sukcesu jest tu złoty środek, ponieważ skrajności – zarówno afrykańska susza, jak i tropikalna wilgotność – rujnują samopoczucie każdego z domowników.