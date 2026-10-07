Jesienne suszenie prania w domu może być ryzykowne. Zwróć uwagę na te sygnały

Przeniesienie suszarki do wnętrza podczas brzydkiej pogody to wygoda, jednak oddająca wodę odzież podnosi wilgotność powietrza, wymuszając zadbanie o odpowiednią cyrkulację.

Ustawiaj suszarkę w miejscach, które łatwo przewietrzyć, i zadbaj o luźne rozwieszenie ubrań, co przyspieszy ich schnięcie.

Zaparowane szyby, wilgotne kąty, zapach stęchlizny czy ciemne wykwity na ścianach to alarmujące sygnały nadmiaru wilgoci.

Jeśli ubrania długo schną, a wilgoć stale powraca, warto skontrolować wentylację, kupić higrometr lub pomyśleć o osuszaczu.

Jeżeli układ mieszkania na to pozwala, wybierz pokój, który nie jest używany jako sypialnia i który ma dobre możliwości wentylacji. Czasem sprawdzi się łazienka, pod warunkiem że jej kratka wentylacyjna i wyciąg funkcjonują bez zarzutu. Zadbaj o to, by suszarka nie blokowała dostępu do przewodów wentylacyjnych ani nie opierała się o ścianę ze skłonnością do zawilgocenia. Dodatkowo zachowaj odstępy między rzędami prania, by umożliwić swobodny przepływ powietrza i uniknąć wydłużenia czasu schnięcia ubrań.

Kluczową sprawą jest sposób wietrzenia przestrzeni. Zamiast uchylać okno na pół dnia, lepiej postawić na krótkie, ale intensywne przewietrzenie, reagując na bieżące warunki atmosferyczne. Po gorącej kąpieli czy przygotowywaniu posiłków bezwzględnie usuwaj parę. Gdy wstawiasz pranie do pokoju, systematycznie sprawdzaj, czy nie robi się tam zbyt duszno. W lokalach z nawracającą wilgocią doskonałym narzędziem okazuje się higrometr, który pozwala na bieżąco monitorować nasycenie powietrza wodą.

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Gdzie najlepiej ustawić suszarkę?

Nie bagatelizuj wody na szybach, mrocznych plamek w narożnikach ani specyficznego, stęchłego zapachu. Choć incydentalnie zaparowane okno nie oznacza tragedii, powtarzające się symptomy wskazują na poważny kłopot z cyrkulacją powietrza. Zwykłe przesunięcie prania w inne miejsce nie rozwiąże wówczas sprawy. Należy zweryfikować przepustowość ciągów kominowych, skontrolować skuteczność ogrzewania oraz wykluczyć inne przyczyny gromadzenia się wody w mieszkaniu.

Aby skrócić czas suszenia, staraj się odwirowywać ubrania na najwyższych obrotach dozwolonych przez producenta odzieży. Bezwzględnie unikaj wciskania suszarki w bezpośrednie sąsiedztwo grzejnika czy blokowania nim strumienia ciepła. W sytuacjach, gdy prania jest mnóstwo, a mieszkanie słabo radzi sobie z wilgocią, strzałem w dziesiątkę bywa inwestycja w suszarkę bębnową lub wydajny osuszacz powietrza dobrany do metrażu. Największy sukces zapewnia zgranie odpowiedniej lokalizacji, działającej wentylacji oraz uważnej kontroli domowych warunków.