Jesienią dywany szybciej się niszczą. Zwróć uwagę na ten ważny szczegół, by ich nie stracić

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-30 6:50

Wraz z nadejściem jesieni dywany w naszych domach są o wiele bardziej narażone na uszkodzenia. Wnoszone na butach błoto, mokre liście, piasek i wszechobecna woda, a także większa wilgotność powietrza, potrafią szybko pogorszyć stan materiału. Brud gromadzi się między włóknami, wpływając negatywnie na wygląd i zapach. Dlatego o tej porze roku należy pamiętać o jednym, niezwykle istotnym szczególe.

Jasny salon z beżowym dywanem, sofą i licznymi roślinami. O pielęgnacji dywanów jesienią przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jesienią dywany są bardziej narażone na zabrudzenia i wilgoć przynoszone z zewnątrz.
  • W tym okresie warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd dywanu, ale również na jego ogólną kondycję.
  • Regularna pielęgnacja może pomóc ograniczyć gromadzenie się brudu i przedłużyć jego dobry wygląd.
  • Istotne jest także odpowiednie zabezpieczenie miejsca przy wejściu, gdzie najczęściej pojawia się błoto i woda.
  • Kilka prostych nawyków może sprawić, że jesienne porządki będą łatwiejsze, a dywan dłużej zachowa świeżość i estetyczny wygląd.

W okresie jesiennym nasze dywany potrzebują szczególnej ochrony przed zabrudzeniami i wilgocią. Warto regularnie oceniać ich stan, a nie tylko zwracać uwagę na sam wygląd. Systematyczne czyszczenie zapobiega kumulacji zanieczyszczeń, a odpowiednie zabezpieczenie strefy wejściowej blokuje dostęp błota i wody. Dzięki kilku prostym nawykom sprzątanie stanie się znacznie łatwiejsze, a włókna na dłużej utrzymają swój pierwotny urok.

O tej porze roku standardowe odkurzanie często okazuje się niewystarczające. Wnoszony do środka piasek i ziemia z łatwością wnikają w głąb struktury materiału, co dotyczy zwłaszcza dywanów ułożonych w przedpokoju. Niewidocznym wrogiem jest także woda z mokrego obuwia. Należy systematycznie kontrolować nie tylko wierzch, ale i spód dywanu. Długotrwały kontakt spodniej warstwy z wilgotnym podłożem bywa szkodliwy zarówno dla tkaniny, jak i samej podłogi.

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Jesienią szczególnie pilnuj wilgoci. Woda niszczy dywany

W przypadku zalania dywanu lub zabrudzenia go mokrym błotem, absolutnie nie należy czekać, aż samoczynnie wyschnie. Kluczowe jest błyskawiczne zebranie nadmiaru wody i dokładne osuszenie materiału. Mokrego fragmentu nie wolno przykrywać innymi przedmiotami, a sam dywan może wrócić na miejsce dopiero po całkowitym pozbyciu się wilgoci.

Świetnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w solidną wycieraczkę przed drzwiami wejściowymi. Jej zadaniem jest zatrzymanie większości zanieczyszczeń i wilgoci, zanim te trafią do wnętrza. Wycieraczkę trzeba jednak regularnie oczyszczać, by skutecznie pełniła swoją funkcję. Ten niewielki wysiłek w sezonie jesiennym skutecznie ochroni nasze domowe dywany przed zniszczeniem.

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