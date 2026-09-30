Sypnij garść na dno dołka przed wsadzeniem piwonii. Wzmocni ich korzenie i uodporni na zimę. Sadzenie piwonii jesienią

Jesień to idealny moment na sadzenie piwonii, ponieważ rośliny wchodzą w stan spoczynku, a ciepła gleba sprzyja efektywnemu rozwojowi korzeni.

Aby zapewnić im bujne kwitnienie, kluczowe jest przygotowanie żyznej, przepuszczalnej gleby o odpowiednim pH, unikając ciężkich i podmokłych stanowisk.

Odkryj tajną wskazówkę doświadczonych ogrodników: dowiedz się, co wsypać na dno dołka, aby wzmocnić korzenie piwonii i zagwarantować im przetrwanie zimy.

Sadzenie piwonii. Dlaczego lepiej jest robić to jesienią?

Jesień to idealny moment na sadzenie piwonii, a ma to swoje naukowe uzasadnienie. W tym okresie rośliny wchodzą w stan spoczynku, co minimalizuje szok związany z przesadzaniem. Gleba jest jeszcze ciepła po lecie, co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, zanim nadejdą mrozy. Dzięki temu, wiosną piwonia budzi się już z dobrze ukorzenioną bryłą, gotowa na intensywny wzrost i kwitnienie, a jej adaptacja do nowego miejsca jest znacznie efektywniejsza niż w przypadku sadzenia wiosennego. Jednak jesienne sadzenie piwonii warto przeprowadzić tak, aby pomóc jej się zaadaptować do nowych warunków. Tu pomogą zasady ogrodników, którym ten piękny kwiat zawsze się przyjmuje i zdobi ogród każdego lata. Chodzi o odpowiednie przygotowanie gleby pod piwonie.

Sypnij garść na dno dołka przed wsadzeniem piwonii. Wzmocni ich korzenie i uodporni na zimę

Zacznijmy od tego, że piwonie lubią gleby żyzne, próchniczne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Dlatego zdecydowanie lepiej jest ich nie sadzić w ciężkich, gliniastych i podmokłych glebach, które po prostu sprzyjają gniciu korzeni. Warto oczywiście wykonać dobry drenaż. Jeśli Twoja gleba jest ciężka, rozważ dodanie piasku, żwiru lub kompostu w miejscu sadzenia. A jak to zrobić, aby spełniało swoją funkcję? Na dno dołu możesz wsypać żwir lub gruboziarnisty piasek. Następnie wypełnij dół mieszanką żyznej ziemi ogrodowej, dobrze rozłożonego kompostu lub obornika oraz niewielkiej ilości mączki kostnej, która jest bogatym źródłem fosforu wspierającego rozwój korzeni. Dopiero do tak przygotowanego podłoża wsadź piwonie do gruntu. Delikatnie zasyp dół przygotowaną ziemią, lekko ją ugniatając, aby usunąć pęcherzyki powietrza i na koniec obficie podlej świeżo posadzoną piwonię, aby ziemia osiadła wokół korzeni. Tak zasadzone piwonie będą miały wprost idealne warunki do wzrostu i z łatwością przetrwają nadchodzącą zimę.

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