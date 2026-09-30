Dzień Spirometrii: Zadbaj o płuca! Bezpłatne badania w oddziałach NFZ

Spirometria to niezbędne badanie płuc, pozwalające na wczesne wykrycie groźnych chorób układu oddechowego, często bezobjawowych.

Palacze, osoby narażone na zanieczyszczenia i przewlekły kaszel mogą cierpieć na POChP – nie ignoruj sygnałów, wczesna diagnoza jest kluczowa.

Nie przegap szansy! Dziś, w Dzień Spirometrii, wykonasz bezpłatne badanie w NFZ – sprawdź listę miast i zadbaj o swoje płuca!

Spirometria. Na czym polega to badanie?

Spirometria to podstawowe, a zarazem niezwykle ważne badanie, które pozwala na wczesne wykrycie wielu schorzeń układu oddechowego. Jest to prosty, nieinwazyjny test oceniający pojemność i przepływ powietrza w płucach, czyli to, jak sprawnie oddychamy. Podczas badania pacjent wykonuje głęboki wdech, a następnie jak najszybciej i najmocniej wydmuchuje powietrze do specjalnego urządzenia – spirometru. Uzyskane wyniki dostarczają lekarzowi cennych informacji o funkcjonowaniu płuc, umożliwiając wykrycie potencjalnych problemów, zanim staną się poważne.

Szczególnie istotne jest znaczenie spirometrii w diagnostyce POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), na którą choruje coraz więcej osób, często nie zdając sobie z tego sprawy. POChP to postępująca choroba płuc, która powoduje trudności w oddychaniu, kaszel i zadyszkę. Najczęściej jest wywoływana przez długotrwałe narażenie na drażniące substancje, takie jak dym tytoniowy czy zanieczyszczenia powietrza. Niestety, objawy POChP często są początkowo bagatelizowane lub mylone z "palaczem kaszlem" czy naturalnym procesem starzenia. Tymczasem wczesne wykrycie choroby pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia, które może spowolnić postęp choroby, złagodzić objawy i znacząco poprawić jakość życia.

Kto powinien pomyśleć o badaniu spirometrycznym? Przede wszystkim osoby palące papierosy (obecnie lub w przeszłości), osoby narażone na zanieczyszczenia powietrza w pracy lub środowisku, a także te, które doświadczają przewlekłego kaszlu, duszności, świszczącego oddechu czy częstych infekcji dróg oddechowych. Warto również rozważyć badanie profilaktycznie, zwłaszcza po 40. roku życia.

Dzień Spirometrii. Wykonaj badanie za darmo

Dziś, 30 września, kiedy obchodzony jest Dzień Spirometrii, masz bezcenną szansę, by zatroszczyć się o swoje płuca. W ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej, badanie spirometryczne można wykonać całkowicie za darmo, bez skierowania, bez wcześniejszej rejestracji, co stanowi wyjątkową okazję dla każdego, kto chce sprawdzić kondycję swoich dróg oddechowych.

Akcja obejmuje 10 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w największych miastach Polski:

Warszawie

Opolu

Wrocławiu

Katowicach

Rzeszowie

Krakowie

Lublinie

Szczecinie

Gdańsku

Bydgoszczy

To idealna okazja, by bez żadnych formalności, w prosty i szybki sposób, otrzymać podstawową ocenę stanu swoich płuc. Nie odkładaj decyzji o zdrowiu na później. Zrób prezent swoim płucom i skorzystaj z tej wyjątkowej inicjatywy. Dokładne adresy oddziałów NFZ biorących udział w akcji oraz godziny, w których można wykonać badanie, można uzyskać na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pamiętaj, Twoje płuca pracują dla Ciebie nieprzerwanie – zadbaj o nie, zanim będzie za późno!