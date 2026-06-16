Czysta pościel bez wysiłku. Babcia zawsze robiła to, a w jej pościeli spało się lepiej niż w hotelowej. Sposób na pranie pościeli

Chcesz, by Twoja pościel była tak świeża i nieskazitelna jak w hotelu? Odkryj sekret skutecznej pielęgnacji, który zapewni jej długotrwałą czystość.

Krochmalenie to zapomniana metoda, która nie tylko chroni tkaniny przed bakteriami i brudem, ale także przedłuża świeżość – sprawdź, które materiały możesz krochmalić.

Poznaj również prosty, domowy trik na śnieżnobiałe prześcieradła i dowiedz się, jak prawidłowo prać pościel, by zawsze wyglądała perfekcyjnie.

Świeża i czysta pościel, jak z hotelowego pokoju - zobacz, jak to zrobić

Pościel w hotelowych pokojach wydaje się zawsze niezwykle świeża i niemalże czuć od niej czystość. Jak osiągnąć taki efekt w domowym zaciszu? Odpowiedź jest bardzo prosta, wystarczy dodać krochmal podczas jej prania. Krochmalenie pościel znane jest już od dziesiątek lat, nasze babki i matki robiły to regularnie. W dzisiejszych czasach zwyczaj ten nieco stracił na popularności.

Czym jest krochmal?

Krochmal to nic innego jak tekstylny płyn na bazie skrobi, najczęściej ziemniaczanej. Dzisiaj krochmalenie pościeli praktykuje się najczęściej w hotelach. Chroni to przed zagnieżdżeniem się w pościeli wszelkiego rodzaju bakterii, brudu, a nawet kurzu. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób z dużą potliwością. Krochmal skutecznie zapobiega rozmnażaniu się drobnoustrojów, dzięki czemu nasza kołdra i poduszka są dłużej czyste i świeże. Krochmalić można nie tylko pościel, ale także obrusy, serwetki, a nawet firanki. Co ciekawe, ten sposób sprawi, że pościel i inne rzeczy będzie można prac rzadziej i zaoszczędzić na wodzie.

Czego nie można krochmalić?

Pamiętaj, że krochmalnie sprawdzi się jedynie w przypadku konkretnych tkanin. Można go stosować przy tekstyliach bawełnianych oraz lnianych. Sposób ten nie nadaje się do tkanin poliestrowych, satynowych oraz flanelowych.

Jak krochmalić pościel ręcznie?

To bardzo proste. Warto robić to na sucho, czyli wtedy kiedy tkaniny nie są mokre, taki zabieg będzie skuteczniejszy i krochmal efektywniej zostanie wchłonięty. Mieszanką ciepłej wody i krochmalu zalej pościel, tak by była ona cała przykryta. Zostaw na kilka minut. Po wszystkim wystarczy wysuszyć i wyprasować.

Jak krochmalić pościel w pralce?

Krochmalenie w pralce jest banalnie proste, jednak pamiętaj, by nigdy nie wlewać płynu do środka pralki, może to spowodować jej uszkodzenie. Upraną pościel możesz wyjąć i namoczyć w krochmalu, a następnie włożyć znów do pralki i uruchomić płukanie z wirowaniem.

Łebski patent na pranie prześcieradeł. Zrób to, a będą czyste i białe

Jak prawidłowo prać prześcieradło? Pamiętaj, że prześcieradło to jeden z elementów pościeli, która powinniśmy regularnie wymieniać i prać. Uznaje się, że pościel należy prać w jak najwyższej temperaturze. Zbiera się na niej bowiem bardzo dużo brudu, to między innymi bakterie, rozpacza, pot, a nawet martwy naskórek. Wymieniaj pościel przynajmniej raz w tygodniu. Zanim wrzucić jednak prześcieradło to pralki pamiętaj, by dobrze posegregować pranie. Białe prześcieradło prane wraz z kolorową pościelą to nie jest dobry pomysł. Warto również prać je z innymi rzeczami wykonanymi z takich samych tkanin. Unikaj prania prześcieradeł wraz z ręcznikami czy kuchenny ścierkami. W ten sposób mogą się one bezpowrotnie zniszczyć i zmechacić. Piorąc pościel nie zapominaj o płynie do pukania. Unikniesz w ten sposób elektryzowania się pościeli. Jedna z kobiet podzieliła się swoim patentem, by prześcieradło dłużej pozostawało śnieżnobiałe i nie żółkło z czasem. Wystarczy, że przed praniem namoczysz białe prześcieradło w słonej wodzie z dodatkiem zsiadłego mleka. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt do pralki możesz wsypać łyżkę stołową sody oczyszczonej lub pół szklanki octu.

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