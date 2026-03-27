Wlej zamiast płynu, a firanki po praniu będą idealnie gładkie. Materiał będzie lejący bez zagnieceń, a Ty zapomnisz o żelazku. Pranie firanek bez prasowania

Wiosenne porządki przed Wielkanocą to idealny moment na odświeżenie firanek, ale jak uniknąć ich uciążliwego prasowania?

Istnieje nietypowy trik, który sprawi, że Twoje firanki będą gładkie i lejące prosto z pralki, bez użycia tradycyjnych płynów.

Poznaj zasady prania firanek w pralce, by uniknąć zagnieceń, oraz sprytny sposób na przyspieszenie prasowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dowiedz się, jak krok po kroku zadbać o firanki, by cieszyć się ich idealnym wyglądem bez zbędnego wysiłku!

Pranie firanek w pralce przed Wielkanocą. Co zrobić, aby były gładkie?

Wiosenne porządki i przygotowania do świąt skłaniają nas do uprzątnięcia każdego kąta swojego mieszkania. To właśnie wtedy podejmujemy się mycia okien, a co za tym idzie - prania firanek i zasłon. A pranie firan z pewnością do najprzyjemniejszych zadań nie należy. Nie dość, że trzeba zadbać o to, aby były perfekcyjnie białe, to ich prasowanie jest niezwykle pracochłonne. Jednak, to właśnie ten detal może znacząco wpłynąć na ostateczny wygląd całego pomieszczenia. Gładkie, pozbawione zagnieceń firanki dodają elegancji, świeżości i sprawiają, że światło słoneczne rozprasza się równomiernie, tworząc przyjemną atmosferę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że o wygląd tkaniny możemy zadbać już podczas prania. Pranie firanek w pralce z zachowaniem kilku istotnych zasad sprawi, że po zakończeniu cyklu wyjmiemy z bębna idealnie gładką tkaninę, gotową do rozwieszenia na karniszu. Warto też zastąpić płyn do płukania kosmetykiem, który każda kobieta ma w swojej łazience. Chodzi o odżywkę do włosów. To dzięki niej tkanina stanie się lejąca i gładka.

Wlej zamiast płynu, a firanki po praniu będą idealnie gładkie

Wlanie około 20 ml zwykłej odżywki do włosów do pralki, zamiast tradycyjnego płynu do płukania może przynieść zaskakujący efekt w praniu firanek. Pomoże ona w zmiękczeniu tkaniny, zmniejszeniu zagnieceń i poprawie ogólnego wyglądu. Dzięki niej wyjmiesz z bębna niemal idealnie gładkie firany, a po zawieszeniu ich na karniszu będą układać się o wiele lepiej niż zwykle.

Jak prać firany bez konieczności prasowania?

Jeśli chcesz wyprać firanki bez prasowania, najpierw złóż tkaninę w kostkę, a następnie włóż ją w specjalny pokrowiec do prania lub poszewkę małej poduszki. Dzięki temu nie ulegnie ona zagnieceniu podczas wirowania pralki. Poza umieszczeniem tkaniny w pokrowcu pamiętaj, aby do prania używać wyłącznie proszków i płynów, które są przeznaczone do firan i zasłon. Pralkę ustaw na program tkanin delikatnych i wybierz wirowanie maksymalnie na 400 obrotów. Bardzo ważne jest także to, aby nie pakować bębna do pełna - wykorzystaj jedynie 1/3 pojemności bębna. Ostatnim, ale równie ważnym etapem jest suszenie firanek. Te wykonane z włókien sztucznych najlepiej suszyć na karniszu, a tkaniny naturalne rozkładamy na suszarce.

Szybkie prasowanie firan

W sytuacji, gdy na firanach po praniu w pralce są jednak widoczne zagniecenia, to pamiętaj, że możesz usprawnić ich prasowanie. Wystarczy, że wykorzystasz trik z folią aluminiową zastosowaną podczas prasowania. Niewiele osób wie, że folię aluminiową można wykorzystać także w trakcie prasowania, co znacznie przyspieszy ten proces. Jak prasować firanki, aby nie było widać na nich zagnieceń? Wystarczy, że owiniesz deskę do prasowania folią aluminiową tak, aby jej błyszcząca część znalazła się na zewnątrz. Połóż na to materiałowy pokrowiec i gotowe - możesz chwytać za żelazko. Folia aluminiowa będzie odbijać ciepło, dzięki czemu firanki będą gładkie za jednym pociągnięciem gorącego żelazka. Jeśli materiał jest cienki, możesz złożyć go na pół i jednocześnie uprasować podwójną warstwę.

