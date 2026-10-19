Prosty trik na stęchły zapach z pralki. Wystarczy produkt z kuchennej szafki

Nieprzyjemny zapach po wyciągnięciu odzieży z prania to kłopot wielu gospodarstw domowych.

Za ten specyficzny odór odpowiadają nagromadzone we wnętrzu urządzenia zanieczyszczenia i bakterie, mnożące się w sprzyjających warunkach.

Sytuację można uratować za pomocą prostego patentu bez użycia chemii.

Skąd bierze się stęchły zapach prania po wyjęciu z pralki?

Aromat świeżości to coś, czego oczekujemy po każdym praniu, tymczasem nierzadko z bębna uderza w nas przykra woń wilgoci. Winę za ten stan rzeczy ponosi zazwyczaj mocno zanieczyszczone wnętrze domowego sprzętu. Resztki proszku czy płynów do płukania, a także włókna materiałów osadzają się w szufladach oraz gumowych kołnierzach, tworząc idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów generujących nieprzyjemny zapach. Nie pomaga także upychanie zbyt dużej ilości ubrań, wlewanie zbyt dużej ilości płynu do zmiękczania tkanin lub zostawianie mokrego prania w zamkniętej pralce przez długie godziny.

Ta popularna przyprawa niweluje brzydki zapach z pralki

Nie musisz od razu kupować wysokopółkowych perfum do prania czy wlewać większej ilości płynu do płukania. Skutecznym rozwiązaniem okazuje się wrzucenie 3-4 liści laurowych, które zazwyczaj służą do doprawiania tradycyjnych zup czy sosów. Te popularne przyprawy kryją w sobie mnóstwo silnie pachnących olejków eterycznych oraz właściwości hamujące namnażanie się bakterii, co sprawia, iż nieprzyjemny zapach znika. Zanim jednak wrzucisz liście do prania, pamiętaj, aby włożyć je do niewielkiego woreczka z materiału i dobrze zawiązać, żeby drobiny nie zapchały odpływu urządzenia.

Tak zapobiegniesz powstawaniu nieprzyjemnego zapachu z pralki

Aby nie dopuścić do powstania nieprzyjemnego zapachu z pralki, ważne jest stosowanie się do kilku podstawowych zasad. Zawsze pamiętaj o natychmiastowym opróżnianiu bębna po zakończeniu prania oraz pozostawiaj otwarte drzwiczki i dozowniki, aby resztki wody mogły swobodnie odparować. Równie ważne jest systematyczne mycie gumowych elementów i uruchamianie programów samoczyszczących zgodnie z wytycznymi producenta. Nie przesadzaj także z ilością środków piorących i nie przepełniaj bębna pralki. Jeżeli uciążliwa woń nie znika, koniecznie zajrzyj do filtra. Utrzymanie higieny sprzętu to najlepszy sposób na czyste i pachnące pranie.

Ta pralka zmieniła życie Polek w PRL-u. Głośna, ciężka i niezawodna

Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Jak nazywał się najbardziej ekskluzywny sklep w PRL-u? Społem Pewex Supersam Następne pytanie