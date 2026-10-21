Ciemne ubrania po praniu brzydko pachną? Zamiast lać więcej płynu, dodaj szklankę tego do pralki. Odzież będzie pachnieć świeżością i nie zniszczy koloru. Sposób na pachnące czarne pranie

Często prane ciemne ubrania nie pachną świeżością, a dodawanie większej ilości płynu tylko pogarsza sytuację.

Odkryj prawdziwą przyczynę nieprzyjemnego zapachu – to nie wina pralki, lecz reakcja barwników z detergentami.

Poznaj genialny trik z jednym, naturalnym składnikiem, który zapewni ubraniom długotrwałą świeżość i ochroni ich kolor.

Ciemne ubrania po praniu brzydko pachną? Poznaj przyczynę

Piorąc czarne rzeczy w pralce możemy zauważyć, że mimo dodania wielu zapachowych detergentów tkaniny i tak nieładnie pachną. Oczywiście wtedy wiele z nas popełnia jeden z najgorszych błędów - a mianowicie dodaje coraz większą ilość płynu do płukania lub do prania. Niestety w rzeczywistości takim tylko działaniem pogłębiamy problem, gdyż nieładny zapach czarnego ubrania po praniu to niekończenie nasza wina, a barwników zastosowanych przez producenta podczas produkcji danej odzieży. Ciemne rzeczy są często barwione sztuczną henną, która po zetknięciu z detergentem zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. Dlatego w takiej sytuacji na pewno nie będzie dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, bo jedynie wzmogą brzydką woń.

Zamiast lać więcej płynu do czarnego prania, dodaj szklankę tego do pralki. Odzież będzie pachnieć świeżością

Pranie czarnych ubrań w pralce to niewątpliwie spore ułatwienie jednak wymaga ono od nas pewnej ostrożności, aby zachować ich intensywny kolor, uniknąć mechacenia i powstawania brzydkiego zapachu. Jak już wspomniałam, podczas nastawiania prania ciemnych rzeczy zdecydowanie nie zaleca się dodawania zbyt dużej ilości płynu do prania czy płukania. Zamiast tego o wiele lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie octu. Wlej do pralki zamiast płynu zmiękczającego jedną szklankę octu z dodatkiem 10 kropli olejku eterycznego. Tak powstanie ekologiczny płyn do płukania tkanin, który nie tylko nada naszym czarnym ubraniom piękny zapach na wiele dni, ale także znakomicie zmiękczy tkaniny i sprawi, że ich kolory staną się intensywne.

Pranie czarnych ubrań w pralce. Zasady, dzięki którym nie wyblakną

Podczas prania czarnych ubrań w pralce po pierwsze pamiętaj, aby prawidłowo posegregować brudne rzeczy przed włożeniem ich do pralki. Nie pierz jasnych tkanin z ciemnymi. Czarne bluzki, spodnie, bluzy pierz oddzielnie od bielizny czy swetrów. Dlaczego? Bielizna czy swetry wymagają prania w zupełnie innym programie i temperaturze. W jakiej temperaturze prać czarne ubrania? W tym przypadku najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny. Pomocnym trikiem, który pozwoli zachować głębię czarnego koloru ubrań, jest dodanie szklanki octu do bębna pralki lub namoczenie czystych już ubrań w roztworze z wody i octu na 30 minut.

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