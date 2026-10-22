W październiku i listopadzie postaw to obok doniczki ze storczykiem. Działa lepiej niż każdy nawóz. Pobudza procesy rozwojowe storczyka i wymusza kwitnienie jesienią

Storczyki to piękne, ale wymagające kwiaty; ich bujne kwitnienie jesienią i zimą to wyzwanie dla wielu hodowców.

Zaskakujące: zwykłe jabłko, dzięki wydzielanemu etylenowi, silnie stymuluje storczyka do kwitnienia, często skuteczniej niż drogie nawozy.

Dodatkowo, domowy nawóz z czosnku odżywia roślinę, wzmacnia jej korzenie i chroni przed patogenami, zapewniając zdrowy wzrost.

Nie pozwól, by Twój storczyk marniał – odkryj te proste triki i spraw, że obsypie się bujnymi, zachwycającymi kwiatami!

Połóż to obok storczyka. Ten owoc działa lepiej niż nawozy

Dla wielu osób to właśnie storczyki są najpiękniejszymi kwiatami doniczkowymi. Naturalnie pochodzą z Azji, gdzie uprawa się tysiące odmian. W Polsce, w warunkach doniczkowych najczęściej hoduje się Phalaenopsis oraz Dendrobium. Obie te odmiany zachwycają pięknymi kwiatami i potrafią kwitnąć okresie jesienno-zimowym. W przypadku storczyków ogrodnicy polecają tą nietypową metodę na wybudzenie kwitnienia. Okazuje się, że czasem wystarczy położyć obok doniczki ze storczykiem jabłko. Choć brzmi komicznie ma to swoje naukowe uzasadnienie. Jabłka wydzielają etylen. Jest to gazowy hormon roślinny, który silnie stymuluje rozwój kwiatów. Wyższe stężenie etylenu sprawia, że rośliny szybciej i bardziej obficie obsypują kwiatami. Jeżeli Twój storczyk przestał wypuszczać nowe pąki możesz pokroić jabłko na kawałki i rozłożyć je na powierzchni doniczki. W ten sposób jeszcze bardziej zwiększysz natężenie etylenu i pobudzisz orchidee do kwitnienia. Pamiętaj jednak, aby wyjąć jabłka, gdy storczyk zacznie wypuszczać paki. Nadmiar hormonu może przyspieszyć przekwitanie i sprawić, że kwiaty szybko opadną.

Etylen, choć dla nas niewidoczny, jest niezwykle ważnym gazowym hormonem roślinnym, odgrywającym kluczową rolę w wielu procesach życiowych roślin. Oprócz stymulowania kwitnienia, odpowiada także za dojrzewanie owoców (stąd jego obecność w jabłkach), starzenie się tkanek, a nawet opadanie liści. W środowisku naturalnym pomaga roślinom reagować na stres i zmiany sezonowe. Kontrolowane wykorzystanie etylenu, jak w przypadku jabłek przy storczykach, to sprytny sposób na naśladowanie tych naturalnych procesów w warunkach domowych.

Jak dbać o storczyki zimą?

Storczyki to kwiaty ciepłolubne. Również jesienią i zimą potrzebuje dostępu do światła. Lubią stanowiska mocno nasłonecznione. Nie lubią jednak ostrego słońca. Najlepiej im będzie na stanowisku z rozproszonym światłem. Są bardzo wrażliwe na suche powietrze, co jest wyjątkowo ważne jesienią i zimą. W tym czasie często grzejniki przesuszają powietrze w pomieszczeniach. Storczyk nie powinien stać blisko kaloryfera. Aby zapewnić storczykowi potrzebną ilość wody należy zraszać jego liście i pędy. O tej porze roku wiele osób wkłada do doniczki kostki lodu. Topiąc się dostarczają one wodę do ziemi w doniczce. Storczyki lubią także ciepło. W okresie zimowym preferują temperatury wy okolicy 20 st. C. Co ważne, orchidea źle znosi przeciągi oraz zmiany temperatur. Zimą lepiej jej nie przestawiać i nie stawiać za blisko otwieranych okien oraz drzwi balkonowych.

Gdy storczyk zakończy kwitnienie, to idealny moment na jego wiosenne wzmocnienie i ewentualne przesadzenie. Po opadnięciu ostatnich kwiatów, możesz przyciąć pęd kwiatowy tuż nad trzecim oczkiem od dołu (dla Phalaenopsis), co może pobudzić roślinę do ponownego kwitnienia z tego samego pędu.

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