Dodaj kilka kropli do wody, a storczyk odżyje jesienią. Wypuści mnóstwo nowych pąków

- W okresie jesienno-zimowym storczyki potrzebują zmiany nawyków pielęgnacyjnych, głównie z powodu niedoboru światła i przesuszonego od ogrzewania powietrza.
- Aby wzmocnić roślinę i pobudzić ją do kwitnienia, warto co dwa tygodnie zastosować prostą, domową odżywkę.
- Niezwykle ważne jest zapobieganie przelaniu rośliny oraz narażaniu jej na nagłe skoki temperatur.
Storczyki nie tolerują nagłych zmian otoczenia. Wraz z nadejściem jesieni w naszych domach brakuje naturalnego promieniowania słonecznego. Powietrze ulega wysuszeniu przez działające kaloryfery, a dobowe wahania temperatur stają się wyraźniejsze. To właśnie wtedy najłatwiej o błędy w uprawie, które szybko przekładają się na pogorszenie wyglądu roślin.
Jesienna pielęgnacja storczyka. Na co zwrócić uwagę?
Niższe temperatury za oknem nie zwalniają nas z obowiązku podlewania storczyków. Kluczowe staje się jednak baczne obserwowanie korzeni i stanu podłoża. Ziemia przesycha znacznie wolniej niż w letnie miesiące, co oznacza, że nadgmierne podlewanie może spowodować gnicie systemu korzeniowego. Najbezpieczniej jest sięgnąć po konewkę dopiero w momencie, gdy podłoże jest już niemal suche, a korzenie, które widzimy przez przezroczystą osłonkę, przybiorą srebrzysty odcień. Pamiętajmy też, aby zawsze wylać nadmiar wody z podstawki. Równie istotne jest odpowiednie usytuowanie rośliny. Storczyki potrzebują dostępu do światła rozproszonego, dlatego należy unikać stawiania ich na gorących parapetach bezpośrednio nad grzejnikiem, jak również w miejscach narażonych na przeciągi z nieszczelnych okien.
Zmieszaj z wodą i podlej storczyka. Ten domowy patent działa cuda
Ciekawym rozwiązaniem w domowej uprawie storczyków jest wykorzystanie roztworu wody z odrobiną soku z cytryny. Taka mikstura dostarcza cennych składników mineralnych oraz witamin. Dodatkowo wykazuje działanie bakteriobójcze, wspierając zdrowy wzrost rośliny. Należy jednak zachować umiar, ponieważ zbyt duże stężenie soku może obniżyć pH podłoża i doprowadzić do uszkodzenia korzeni. Pod żadnym pozorem nie wlewajmy nierozcieńczonego soku prosto do doniczki. Zaledwie kilka kropel w połączeniu z wodą przyniesie zauważalne efekty, poprawiając wygląd liści i łodyg, a także przyspieszając proces tworzenia nowych kwiatostanów. Taki roztwór z powodzeniem można stosować jako odżywkę co 14 dni.
Błędy w uprawie storczyków. Tego musisz unikać jesienią i zimą
Przede wszystkim zrezygnujmy z nadmiernego podlewania, chrońmy rośliny przed szokiem termicznym i nie stawiajmy ich w zacienionych miejscach. Jesień to również nie jest dobry moment na przesadzanie (chyba że jest to absolutnie konieczne) oraz eksperymentowanie z wieloma różnymi odżywkami jednocześnie. W tym trudnym czasie storczyki pragną przede wszystkim stabilności, właściwego oświetlenia i umiaru w dostarczaniu wody. Domowy napój z wodą i cytryną będzie wartościowym urozmaiceniem w ich pielęgnacji.