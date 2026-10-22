Wylej pod korzeń strelicji, a odżywisz ją nigdy wcześniej. Nowe pąki pojawią się jak na zawołanie. Naturalny nawóz do strelicji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-22 11:39

Strelicja to kwiat doniczkowy, który zyskuje coraz większą popularność. Jej orientalne, pomarańczowe kwiaty przepięknie zdobią wnętrze. Strelicja często zakwita późną jesienią lub zimą. Niestety, na jej kwiaty trzeba trochę poczekać. Ten domowy nawóz wzmocni korzenie i sprawi, że kwiat szybciej zacznie wypuszczać pąki. Domowa odżywka do strelicji.

Strelicja królewska
Autor: Ольга Симонова/ Getty Images Strelicja nawet bez kwiatów prezentuje się wyjątkowo!
  • Strelicja, znana jako kwiat rajskiego ptaka, często rozkwita właśnie jesienią i zimą, stając się niezwykłą ozdobą wnętrz.
  • Aby cieszyć się spektakularnym kwitnieniem, kluczowe jest zapewnienie strelicji odpowiedniego światła i temperatury, a także nawilżenia powietrza w chłodniejsze miesiące.
  • Odkryj sekret bujnego kwitnienia: domowy nawóz z łupin cebuli dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych, wzmocni ją i ochroni przed chorobami.

Jak pielęgnować strelicję jesienią i zimą?

To jeden z kwiatów doniczkowych, który coraz częściej zdobi nasze parapety. Najpopularniejsze odmiany, czyli strelicja królewska oraz biała zachwycają swoimi kwiatami i liśćmi. Strelicja naturalnie pochodzi z Afryki, co sprawia, że w naszych warunkach zaczyna zakwitać najczęściej jesienią i zimą. Niestety, na kwiaty strelicji trzeba trochę poczekać bowiem kwitnie ona dopiero po około 5 latach od posadzenia. Kwiaty są duże i przypominają głową rajskiego ptaka. Utrzymują się przez wiele tygodni, co sprawia, że strelicja przepięknie zdobi wnętrza.

Jesienią i zimą strelicja potrzebuje odpowiednich warunkach. Jeżeli kwiat szykuje się do kwitnienia to trzeba zadbać przede wszystkim o światło. Roślina ta uwielbia nasłonecznione stanowiska i to właśnie światło stanowi jej podstawową potrzebę. Strelicja jesienią i zimą dobrze rośnie w nieco niższych temperaturach, na poziomie 16 st. Celsjusza. Należy unikać stawiania jej przy nagrzanym grzejniku. Podlewać należy wtedy, gdy gleby przesycha. Ważne, aby zadbać także o nawilżenie powietrza. Strelicja nie lubi przesuszonego powietrza. Postaw obok niej miskę z wodą lub nawilżacz, aby powietrze było odpowiednio wilgotne. Kolejnym błędem jest zbyt częste przestawianie kwitnącej strelicji; zmiana miejsca może spowodować opadanie pąków. Zapewnij jej spokój i stabilne warunki, a odwdzięczy się pięknymi kwiatami.

Domowy nawóz do strelicji, który pobudza kwitnienie

Jeżeli Twoja strelicja ma już kilka lat i szykuje się do kwitnienia może dokarmiać ją domowymi nawozami. Świetnie w tym celu sprawdzi się wywar z łusek cebuli. Stanowią one bogactwo witamin i minerałów, które wzmacniają korzenie, a także stymulują pędy. Łupiny cebuli zawierają między innymi magnez, miedź oraz żelazo, które chronią strelicję przez niebezpiecznymi patogenami grzybów, a także chorobami. Zwiększają odporność rośliny oraz zabezpieczają podłoże przez rozwojem pleśni. Wystarczy, że zbierzesz łuski z 2 dużych cebul i zalejesz ja 1 litrem gorącem wody. Całość należy przykryć gaza i ostawić na 24 godziny. Po tym czasie trzeba dokładnie przefiltrować wywar i podlewać nim strelicję raz w miesiącu. Dzięki temu roślina będzie w lepszej kondycji i szybciej zacznie wypuszczać nowe pąki.

Oprócz domowego wywaru z łusek cebuli, w okresie jesienno-zimowego kwitnienia strelicji warto rozważyć także specjalistyczne nawozy dla roślin kwitnących. Szukaj produktów z wyższą zawartością fosforu i potasu, które są kluczowe dla rozwoju pąków kwiatowych i utrzymania intensywności barw.

Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce?
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
Galeria zdjęć 5
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRELICJA
KWIATY DONICZKOWE
PIELĘGNACJA KWIATÓW DONICZKOWYCH
ROŚLINY DONICZKOWE

ROLKI