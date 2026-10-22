Wylej pod korzeń strelicji, a odżywisz ją nigdy wcześniej. Nowe pąki pojawią się jak na zawołanie. Naturalny nawóz do strelicji

Strelicja, znana jako kwiat rajskiego ptaka, często rozkwita właśnie jesienią i zimą, stając się niezwykłą ozdobą wnętrz.

Aby cieszyć się spektakularnym kwitnieniem, kluczowe jest zapewnienie strelicji odpowiedniego światła i temperatury, a także nawilżenia powietrza w chłodniejsze miesiące.

Odkryj sekret bujnego kwitnienia: domowy nawóz z łupin cebuli dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych, wzmocni ją i ochroni przed chorobami.

Jak pielęgnować strelicję jesienią i zimą?

To jeden z kwiatów doniczkowych, który coraz częściej zdobi nasze parapety. Najpopularniejsze odmiany, czyli strelicja królewska oraz biała zachwycają swoimi kwiatami i liśćmi. Strelicja naturalnie pochodzi z Afryki, co sprawia, że w naszych warunkach zaczyna zakwitać najczęściej jesienią i zimą. Niestety, na kwiaty strelicji trzeba trochę poczekać bowiem kwitnie ona dopiero po około 5 latach od posadzenia. Kwiaty są duże i przypominają głową rajskiego ptaka. Utrzymują się przez wiele tygodni, co sprawia, że strelicja przepięknie zdobi wnętrza.

Jesienią i zimą strelicja potrzebuje odpowiednich warunkach. Jeżeli kwiat szykuje się do kwitnienia to trzeba zadbać przede wszystkim o światło. Roślina ta uwielbia nasłonecznione stanowiska i to właśnie światło stanowi jej podstawową potrzebę. Strelicja jesienią i zimą dobrze rośnie w nieco niższych temperaturach, na poziomie 16 st. Celsjusza. Należy unikać stawiania jej przy nagrzanym grzejniku. Podlewać należy wtedy, gdy gleby przesycha. Ważne, aby zadbać także o nawilżenie powietrza. Strelicja nie lubi przesuszonego powietrza. Postaw obok niej miskę z wodą lub nawilżacz, aby powietrze było odpowiednio wilgotne. Kolejnym błędem jest zbyt częste przestawianie kwitnącej strelicji; zmiana miejsca może spowodować opadanie pąków. Zapewnij jej spokój i stabilne warunki, a odwdzięczy się pięknymi kwiatami.

Domowy nawóz do strelicji, który pobudza kwitnienie

Jeżeli Twoja strelicja ma już kilka lat i szykuje się do kwitnienia może dokarmiać ją domowymi nawozami. Świetnie w tym celu sprawdzi się wywar z łusek cebuli. Stanowią one bogactwo witamin i minerałów, które wzmacniają korzenie, a także stymulują pędy. Łupiny cebuli zawierają między innymi magnez, miedź oraz żelazo, które chronią strelicję przez niebezpiecznymi patogenami grzybów, a także chorobami. Zwiększają odporność rośliny oraz zabezpieczają podłoże przez rozwojem pleśni. Wystarczy, że zbierzesz łuski z 2 dużych cebul i zalejesz ja 1 litrem gorącem wody. Całość należy przykryć gaza i ostawić na 24 godziny. Po tym czasie trzeba dokładnie przefiltrować wywar i podlewać nim strelicję raz w miesiącu. Dzięki temu roślina będzie w lepszej kondycji i szybciej zacznie wypuszczać nowe pąki.

Oprócz domowego wywaru z łusek cebuli, w okresie jesienno-zimowego kwitnienia strelicji warto rozważyć także specjalistyczne nawozy dla roślin kwitnących. Szukaj produktów z wyższą zawartością fosforu i potasu, które są kluczowe dla rozwoju pąków kwiatowych i utrzymania intensywności barw.

Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce? Róża Berberys Kaktus Następne pytanie

5