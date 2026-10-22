Nożownik zaatakował mężczyznę w centrum Warszawy. Policja zatrzymała podejrzanego

Atak przy ul. Nowogrodzkiej

Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 w rejonie ul. Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie zaatakowanym przez nieznanego sprawcę.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Policjanci zastali tam zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy rannemu 58-latkowi. Mężczyzna odniósł obrażenia wymagające hospitalizacji i został przewieziony do szpitala.

Sprawca zdążył jednak uciec jeszcze przed przyjazdem służb.

Obława za nożownikiem

Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła intensywne działania w celu odnalezienia napastnika. Do akcji skierowano dodatkowe siły, w tym przewodnika z psem tropiącym.

Funkcjonariusze analizowali zebrane informacje i sprawdzali kolejne tropy. Poszukiwania trwały kilka godzin.

Przełom nastąpił po godzinie 16:00. Podejrzewany o atak mężczyzna został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych na Woli.

- W pierwszej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby osoba poszkodowana uzyskała stosowną pomoc, a w drugiej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby namierzyć i zatrzymać tego mężczyznę. Policjanci ze śródmiejskiej komendy oraz Komendy Stołecznej Policji z pionu kryminalnego wykonali szereg czynności w tej sprawie i to one doprowadziły ich do namierzenia 37 latka - mówi w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak.

Zatrzymany to 37-letni obywatel Indii

Jak podała stołeczna policja, zatrzymanym okazał się 37-letni mężczyzna, również obywatel Indii. Na razie śledczy nie ujawniają motywu działania podejrzanego.

- W momencie zatrzymania zachowywał się agresywnie. Miał ze sobą plecak, w którym policjanci znaleźli i zabezpieczyli niewielkich rozmiarów nóż - dodaje policjant.

Na szczęście nikomu z interweniujących policjantów nic się nie stało.

- Zatrzymali go policjanci z wydziału operacyjno rozpoznawczego śródmiejskiej komendy, którzy na co dzień zajmują się poważnymi sprawami kryminalnymi. Są to doświadczeni policjanci, nie doznali jakichkolwiek obrażeń, jak również osoba zatrzymana też została w sposób bezpieczny, zatrzymana - mówi Jakub Pacyniak.

Policjanci prowadzą obecnie czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Według wstępnych ustaleń sprawa ma charakter kryminalny.

- Na ten moment ten mężczyzna znajduje się w komendzie przy ulicy Wilczej. Wykonujemy z nim wstępne czynności procesowe. W kolejnych dniach będziemy wykonywać dalsze, dalsze czynności - dodaje funkcjonariusz.

Śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić, co doprowadziło do brutalnego ataku w samym centrum stolicy.

🚨 Mężczyzna podejrzewany o ugodzenie niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych. Około godziny 12:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku w rejonie ul. Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel. Z przekazanych informacji wynikało, że jeden z przechodniów został zaatakowany i raniony ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę. Policjanci zastali na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy poszkodowanemu. Ze względu na odniesione obrażenia konieczne okazało się przewiezienie 58-latka do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb ratunkowych. Na miejsce skierowano natychmiast dodatkowe siły policyjne, w tym przewodnika z psem tropiącym. Po godzinie 16 napastnik został zatrzymany przez warszawskich policjantów na terenie Woli. Okazał się nim 37-letni obywatel Indii. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 22, 2026

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