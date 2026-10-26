W niedzielę, 25 października, w lesie w Goszczy pod Krakowem, około 20-letni mężczyzna zasłabł i doznał nagłego zatrzymania krążenia podczas biegania.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano lokalne jednostki OSP, zespół ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego pilot sprawnie wylądował na małej polanie.

Dzięki resuscytacji udało się przywrócić krążenie, a poszkodowany został przetransportowany do jednego z krakowskich szpitali.

Nagłe zatrzymanie krążenia w lesie pod Krakowem. 20-letni biegacz stracił przytomność

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października w Goszczy pod Krakowem. Młody, około 20-letni mężczyzna spędzał aktywnie czas na świeżym powietrzu, biegając po leśnych ścieżkach. Nagle sportowiec zasłabł i bezwładnie osunął się na ziemię. Świadkowie zdarzenia natychmiast zorientowali się, że sytuacja jest krytyczna i wezwali służby ratunkowe.

Jak podaje portal Powiat Krakowski112, u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. W takich przypadkach kluczowy jest czas – każda minuta zwłoki drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie. Na miejsce natychmiast zadysponowano okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, profesjonalny zespół ratownictwa medycznego oraz wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Gęsty las i brak odpowiednio przygotowanego terenu to jedne z najtrudniejszych warunków, z jakimi muszą mierzyć się piloci śmigłowców ratunkowych. W tym przypadku pilot maszyny LPR musiał wykazać się najwyższym kunsztem i opanowaniem. Zdecydował się na lądowanie na niezwykle małej leśnej polanie, otoczonej ze wszystkich stron wysokimi drzewami. Każdy fałszywy ruch mógł doprowadzić do katastrofy, jednak profesjonalizm załogi pozwolił na bezpieczne posadzenie maszyny tuż obok miejsca, gdzie toczyła się walka o życie młodego człowieka.

Dramatyczna reanimacja w głębi lasu zakończona sukcesem

Gdy śmigłowiec bezpiecznie osiadł na leśnej polanie, lekarze i ratownicy natychmiast dołączyli do strażaków prowadzących akcję ratunkową. Na miejscu trwały intensywne czynności resuscytacyjne, a służby walczyły o przywrócenie czynności życiowych u poszkodowanego.

Po udanej reanimacji i stabilizacji parametrów życiowych, młody mężczyzna został przetransportowany do jednego ze szpitali w Krakowie, gdzie trafił pod opiekę lekarzy specjalistów.

Sonda Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy? Tak Nie Uczyłam/-em się, ale pamiętam tylk podstawy, reanimacji bym się nie podjęła/ął