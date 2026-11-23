Blok przy ul. Księcia Janusza 62 w Warszawie to typowy przykład planowania z czasów PRL. Budynek odsunięty od ulicy, otoczony z obu stron zielenią. Ten krajobraz to już jednak przeszłość. W 2025 roku, na wąskim pasie ziemi, tuż pod oknami lokatorów, deweloper postawił czteropiętrowy apartamentowiec. Mieszkańcy stracili nie tylko otwartą przestrzeń, ale i dostęp do światła oraz wielki parking.

Po tamtej stronie mam pokoje, w których jest teraz naprawdę ciemno. Zawsze siadałam sobie i patrzyłam na zachód słońca. Teraz nie widzę nic poza murem − mówi reporterowi „Super Expressu” pani Jadwiga, mieszkanka trzeciego piętra.

Budowa czteropiętrowca była zgodna z planem miejscowym, który od lat dopuszczał taką zabudowę w tym miejscu. Spółdzielnia dobrowolnie sprzedała grunt deweloperowi.

Jak słyszymy, historia może się powtórzyć po drugiej stronie bloku. Na terenie, gdzie dziś znajduje się plac zabaw, siłownia plenerowa i skwer zieleni, plan miejscowy również dopuszcza budowę bloku mieszkalnego o wysokości do 20,5 metra. Latem 2026 roku wśród mieszkańców zawrzało. Pojawiły się informacje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koło” planuje sprzedać także i tę działkę. Spotkanie w tej sprawie zorganizowano w środku sezonu wakacyjnego, z zaledwie pięciodniowym wyprzedzeniem.

Blok ma powstać nie tylko tutaj, ale również na placu zabaw, tam, gdzie my mieszkamy. Mają powstać dwa budynki. To będzie masakra − mówi zrezygnowana pani Agnieszka.

Spółdzielnia odpowiada. Działka została wyceniona, ale sprzedaży na razie nie będzie?

W związku z obawami lokatorów zwróciliśmy się do zarządu SM „Koło” z pytaniami o przyszłość działki przy ul. Lędzkiej. Zapytaliśmy m.in. o plany sprzedaży, ewentualne rozmowy z deweloperami, wycenę nieruchomości i przyszłość placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Odpowiedź spółdzielni jest jednoznaczna.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOŁO” nie planuje obecnie sprzedaży działki ewidencyjnej nr 8/3 przy ul. Lędzkiej − przekazali nam przedstawiciele zarządu.

Nie oznacza to jednak, że temat zbycia nieruchomości nigdy nie był rozważany. Jak wyjaśnia spółdzielnia, mieszkańcy byli informowani o ewentualnej sprzedaży podczas Walnych Zgromadzeń Członków w czerwcu 2025 i czerwcu 2026 roku. Ponadto spotkania z lokatorami budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na terenie kolonii „Brożka”, odbyły się 27 lipca i 28 września 2026 roku.

Podczas tych spotkań przedstawiciele spółdzielni mieli informować o jej sytuacji finansowej i prawnej, obowiązku realizacji układu z wierzycielami zatwierdzonego przez sąd oraz analizowanych możliwościach finansowania zobowiązań. Przedstawiono również kolejność rozważanych działań dotyczących nieruchomości należących do spółdzielni.

Zarząd zapewnia „Super Express”, że sprzedaż działki przy ul. Lędzkiej byłaby rozwiązaniem ostatecznym. Jest jednak jeszcze jeden istotny szczegół. Spółdzielnia potwierdziła, że nieruchomość została już wyceniona. Jednocześnie zaprzeczyła, by prowadziła rozmowy z potencjalnymi nabywcami lub deweloperami. Jak podkreślono w odpowiedzi, sama wycena nie oznacza podjęcia decyzji o sprzedaży.

Jeśli zarząd zdecyduje się kiedyś na zbycie gruntu, postępowanie ma odbyć się zgodnie z obowiązującymi procedurami spółdzielni. Informacja o ewentualnym przetargu zostanie opublikowana na stronie internetowej SM „Koło” oraz na odpowiednich portalach. W procesie ma uczestniczyć specjalna Komisja ds. Nieruchomości, w której skład wchodzą członkowie Rady Nadzorczej.

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Uchwała z 2019 roku otwiera drogę do sprzedaży?

W odpowiedzi na pytania „Super Expressu” spółdzielnia wskazała również na uchwałę podjętą przez członków podczas Walnego Zgromadzenia w 2019 roku. Wyrażono w niej zgodę na zbycie lub zamianę działki przy ul. Lędzkiej albo rozwiązanie umowy o oddanie jej w użytkowanie wieczyste. Według zarządu, zgodnie z interpretacją kancelarii prawnej, uchwała ta stanowi podstawę do sprzedaży gruntu.

Finanse spółdzielni wciąż pod presją

Decyzje zarządu o analizowaniu możliwości sprzedaży nieruchomości przestają dziwić, gdy spojrzy się na trudną sytuację finansową SM „Koło”. Spółdzielnia od lat zmaga się z problemami, które doprowadziły ją na skraj upadłości.

Audyt przeprowadzony po odwołaniu wieloletniego prezesa ujawnił szokujące nieprawidłowości. Według ustaleń kontrolerów spółdzielnia mogła stracić co najmniej 23 miliony złotych na skutek nieprawidłowych transakcji i wydatków. Wykryto między innymi opłacanie fikcyjnych usług i sprzedaż mieszkań po zaniżonych cenach. Co więcej, mimo regularnych wpłat od mieszkańców, w funduszu remontowym brakowało aż 9,7 miliona złotych.

Sytuację pogarsza sądowy nakaz spłaty wielomilionowych długów w 32 kwartalnych ratach, rozłożonych na osiem lat.

Spółdzielnia potwierdza, że realizacja zatwierdzonego przez sąd układu z wierzycielami jest jednym z najważniejszych zadań obecnego zarządu. Jak zapewnia, analizowane są różne sposoby finansowania zobowiązań, a sprzedaż działki przy ul. Lędzkiej pozostaje rozwiązaniem ostatecznym.

Mieszkańcy boją się o plac zabaw i stuletni dąb

Dla lokatorów sprawa nie sprowadza się jednak wyłącznie do finansów spółdzielni. Chodzi o utratę przestrzeni rekreacyjnej oraz zieleni. Mieszkańcy wskazują również na realny spadek wartości swoich mieszkań oraz poczucie zdrady przez instytucję, która miała dbać o ich interesy.

Spółdzielnia nas sprzedała za ten kawałek ziemi. Poprzedni prezes narobił mnóstwo długów. Niesamowity złodziej − mówi bez ogródek pani Krystyna, która mieszka w bloku od 1973 roku.

Wtóruje jej pani Teresa: − Ale wie pan, co jest najgorsze? To, że te mieszkania straciły na wartości. To jest najgorsze.

W planach ewentualnej zabudowy kolejnego skrawka ziemi pojawia się jeszcze jeden problem. Mieszkańcy wskazują, że na terenie potencjalnej inwestycji rośnie stuletni dąb, który według ich relacji jest lokalnym zabytkiem. Planowany budynek miałby stanąć zaledwie kilkanaście metrów od drzewa.

Tego dębu nie wolno ruszyć. Nie ma o tym mowy. A my będziemy mieli blok tuż pod oknami − podsumowuje pan Kazik.

Na razie zarząd SM „Koło” deklaruje, że nie planuje sprzedaży działki ani zmian dotyczących pobliskiego terenu. Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia sprawy. Dla mieszkańców najważniejsze pytanie pozostaje aktualne: czy plac zabaw, siłownia i zielony skwer rzeczywiście zostaną zachowane, czy też w przyszłości ustąpią miejsca kolejnemu blokowi?

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