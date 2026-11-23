Donald Tusk zapowiedział, że w przyszłym roku przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic zajmie mniej niż dwie godziny.

Premier mówił o pociągach osiągających prędkość 250 km/h.

Na rozwój kolei przeznaczono m.in. 18 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i 24 mld zł z Funduszu Spójności.

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Tusk zapowiada szybsze połączenia kolejowe

Premier Donald Tusk uczestniczył w poniedziałek w uroczystości z okazji 100-lecia PKP. Podczas wystąpienia mówił o inwestycjach w kolej i efektach modernizacji infrastruktury. Jedną z zapowiadanych zmian ma być znaczące skrócenie czasu podróży między Warszawą a Krakowem oraz Katowicami.

– Wiem, że dzięki waszym wysiłkom, waszej pracy, będziemy mogli w przyszłym roku poniżej dwóch godzin jechać z Warszawy i do Krakowa, i do Katowic – powiedział premier, zwracając się do kolejarzy. Tusk zapowiedział również, że chciałby za około rok wspólnie z przedstawicielami branży wsiąść do pociągu jadącego do Krakowa lub Katowic i sprawdzić nowe możliwości połączeń.

Pociągi mają rozpędzić się do 250 km/h

Szef rządu podkreślał, że Polska przeznacza obecnie duże środki na rozwój infrastruktury kolejowej. Przypomniał, że po latach intensywnych inwestycji w drogi większy nacisk położono na modernizację i rozbudowę połączeń kolejowych. Z Krajowego Planu Odbudowy na ten cel pochodzi 18 mld zł, a z Funduszu Spójności – 24 mld zł.

Premier ocenił, że Polska inwestuje w rozwój kolei najwięcej w Europie. Mówił także o przywracaniu połączeń do miast, które wcześniej straciły dostęp do kolei, oraz o programie „100 minut”. Według Tuska coraz więcej osób wybiera pociągi zamiast samochodów, a kolej staje się szybsza, bardziej punktualna i komfortowa.

– Pojedziemy z tą prędkością 250 (km/h) i w niecałe 2 godziny dojedziemy na Śląsk albo do Małopolski – zapowiedział premier.