Tragedia na torach na Mazowszu. Pędzący pociąg potrącił 17-latka. Nastolatek nie miał żadnych szans!

Wypadek w Mrozach. Pociąg potrącił 17-latka

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, około godziny 11:00, w rejonie stacji kolejowej w Mrozach. Pociąg PKP Intercity jadący ze stolicy w kierunku Białegostoku potrącił młodego mężczyznę. Siła uderzenia była ogromna.

Śmierć na miejscu

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, ratownicy nie byli w stanie pomóc poszkodowanemu – obrażenia okazały się śmiertelne.

– 17-latek zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – informowała w rozmowie z portalem Goniec.pl młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Śledczy badają przyczyny dramatu

Na obecnym etapie śledztwa nie wiadomo, jak doszło do tej tragedii ani dlaczego nastolatek znalazł się na torowisku w chwili, gdy przejeżdżał tamtędy rozpędzony skład.

Przez wiele godzin w rejonie stacji w Mrozach trwały intensywne czynności procesowe z udziałem techników kryminalistyki oraz prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków, w tym obsługę pociągu, aby krok po kroku odtworzyć przebieg ostatnich sekund życia 17-latka.

Paraliż na torach

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla podróżnych. Ruch pociągów w kierunku Siedlec został całkowicie wstrzymany, co przełożyło się na spore opóźnienia na jednej z kluczowych tras kolejowych na Mazowszu. Pasażerowie musieli liczyć się z koniecznością korzystania z komunikacji zastępczej lub oczekiwania na odblokowanie torowiska przez służby.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie