Tragedia na torach na Mazowszu. Pędzący pociąg potrącił 17-latka. Nastolatek nie miał żadnych szans!

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Wypadek w Mrozach. Pociąg potrącił 17-latka
Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, około godziny 11:00, w rejonie stacji kolejowej w Mrozach. Pociąg PKP Intercity jadący ze stolicy w kierunku Białegostoku potrącił młodego mężczyznę. Siła uderzenia była ogromna.
Śmierć na miejscu
Na miejsce wypadku natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, ratownicy nie byli w stanie pomóc poszkodowanemu – obrażenia okazały się śmiertelne.
– 17-latek zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – informowała w rozmowie z portalem Goniec.pl młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Śledczy badają przyczyny dramatu
Na obecnym etapie śledztwa nie wiadomo, jak doszło do tej tragedii ani dlaczego nastolatek znalazł się na torowisku w chwili, gdy przejeżdżał tamtędy rozpędzony skład.
Przez wiele godzin w rejonie stacji w Mrozach trwały intensywne czynności procesowe z udziałem techników kryminalistyki oraz prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków, w tym obsługę pociągu, aby krok po kroku odtworzyć przebieg ostatnich sekund życia 17-latka.
Paraliż na torach
Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla podróżnych. Ruch pociągów w kierunku Siedlec został całkowicie wstrzymany, co przełożyło się na spore opóźnienia na jednej z kluczowych tras kolejowych na Mazowszu. Pasażerowie musieli liczyć się z koniecznością korzystania z komunikacji zastępczej lub oczekiwania na odblokowanie torowiska przez służby.