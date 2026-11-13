Tragedia na torach na Mazowszu. Pędzący pociąg potrącił 17-latka. Nastolatek nie miał żadnych szans!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-13 16:15

Wstrząsające sceny na Mazowszu. W piątek przed południem w pobliżu stacji kolejowej w Mrozach (powiat miński) doszło do dramatu, w którym życie stracił zaledwie 17-letni chłopak. Nastolatek wszedł wprost pod nadjeżdżający skład relacji Warszawa–Białystok. Na ratunek było już za późno.

Pociąg PKP Intercity na torach. Na miniaturze obok niebieski namiot policyjny. O tragedii w Mrozach przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Wypadek w Mrozach. Pociąg potrącił 17-latka

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, około godziny 11:00, w rejonie stacji kolejowej w Mrozach. Pociąg PKP Intercity jadący ze stolicy w kierunku Białegostoku potrącił młodego mężczyznę. Siła uderzenia była ogromna.

Śmierć na miejscu

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, ratownicy nie byli w stanie pomóc poszkodowanemu – obrażenia okazały się śmiertelne.

– 17-latek zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – informowała w rozmowie z portalem Goniec.pl młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Śledczy badają przyczyny dramatu

Na obecnym etapie śledztwa nie wiadomo, jak doszło do tej tragedii ani dlaczego nastolatek znalazł się na torowisku w chwili, gdy przejeżdżał tamtędy rozpędzony skład.

Przez wiele godzin w rejonie stacji w Mrozach trwały intensywne czynności procesowe z udziałem techników kryminalistyki oraz prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków, w tym obsługę pociągu, aby krok po kroku odtworzyć przebieg ostatnich sekund życia 17-latka.

Paraliż na torach

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla podróżnych. Ruch pociągów w kierunku Siedlec został całkowicie wstrzymany, co przełożyło się na spore opóźnienia na jednej z kluczowych tras kolejowych na Mazowszu. Pasażerowie musieli liczyć się z koniecznością korzystania z komunikacji zastępczej lub oczekiwania na odblokowanie torowiska przez służby.

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Wjechał hulajnogą wprost pod pociąg!
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