17 listopada Sąd Okręgowy w Płocku oddalił wniosek o wyłączenie sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego.

Obrończyni zarzuca sądowi m.in. brak dostępu do części dokumentów i nieprawidłowości związane z materiałami dowodowymi.

Adwokat zapowiada, że nie zrezygnuje z walki o swojego klienta i podkreśla, że w jej ocenie Bartosz G. nie ponosi winy.

Co powiedziała obrończyni Bartosza G. przed rozprawą?

Obrończyni Bartosza G. kwestionuje decyzję sądu

17 listopada 2026 r. Sąd Okręgowy w Płocku, w jednoosobowym składzie pod przewodnictwem sędzi Iwony Wiśniewskiej-Bartoszewskiej, nie uwzględnił wniosku adwokat Agnieszki Prętczyńskiej o wyłączenie sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego od rozpoznawania sprawy Bartosza G.

Obrończyni nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem. W opublikowanym oświadczeniu przekonuje, że istnieją podstawy do kwestionowania bezstronności składu orzekającego. Jednym z podnoszonych argumentów jest sposób przeprowadzenia losowania sędziów. Jak opisuje, Justynę Wawrzyńczak wylosowano 17 sierpnia, natomiast Macieja Górzyńskiego – trzy dni później, z szerszej puli.

Adwokat domagała się udostępnienia dokumentów, które pozwoliłyby zweryfikować sposób ustalenia obu pul losowania i zmiany danych w systemie. Sąd uznał jednak, że wskazana dokumentacja nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziów.

– Uważam to rozstrzygnięcie za błędne. Nadal uważam i podnoszę, że mój Klient nie stanie przed bezstronnym sądem – napisała Prętczyńska.

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Obrończyni wskazuje na kolejne zastrzeżenia

W swoim oświadczeniu adwokat przywołuje również sprawę Europejskiego Nakazu Aresztowania Bartosza G. Jej zdaniem dokument wydany 1 maja 2025 r. przez sędzię Justynę Wawrzyńczak nie zawierał wystarczających informacji dotyczących możliwej kary. Jak twierdzi, greckie organy musiały zwrócić się do polskiego sądu o dodatkowe wyjaśnienia, m.in. w sprawie wieku oskarżonego i zasad jego odpowiedzialności.

Prętczyńska ponownie zwróciła uwagę na problemy związane z dostępem do materiałów dowodowych, m.in. do 60 płyt z nagraniami monitoringu, które – według niej – sprowadzono do sądu dopiero po kolejnej interwencji obrony, a także podniosła kwestię dokumentów dotyczących innej sprawy, które miały omyłkowo znaleźć się w aktach Bartosza G.

W oświadczeniu adwokat wróciła również do rozprawy z 3 listopada, która miała nie zostać urzędowo nagrana, a także możliwości publicznego przedstawienia stanowiska obrony. Odniosła się ponadto do medialnych doniesień dotyczących rodziny Bartosza G. i zakwestionowała sugestie, jakoby jego matka miała podrzucić telefon Mai na tory lub odpowiadać za skasowanie nagrań z monitoringu – dokumenty znajdujące się w aktach sprawy mają przedstawiać inny przebieg tych wydarzeń.

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„Nie pozwolę zniszczyć mojego klienta”

Agnieszka Prętczyńska krytycznie oceniła również sposób traktowania jej podczas posiedzeń sądu. Opisała sytuację z 3 listopada, kiedy dziennikarka Polsatu dwukrotnie domagała się zbadania jej trzeźwości. Sąd wtedy uznał, że nie było ku temu uzasadnionych podstaw.

W końcowej części oświadczenia napisała, że będzie nadal kwestionować działania, które w jej ocenie naruszają prawa oskarżonego. Zapowiada, że nie zrezygnuje z obrony Bartosza G.

– Tym samym, żadne ataki medialne i żadne koleżeństwo nie sprawią, że zrezygnuję z walki o człowieka, który w mojej ocenie nie ponosi winy – napisała adwokat Agnieszka Prętczyńska.